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‘작년엔 강릉, 올해는 경남’ 2년 연속 발령된 ‘가뭄 국가소방동원령’

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본문 요약

경남지역 가뭄이 장기간 이어지면서 역대 2번째이자 2년 연속 '가뭄 국가소방동원령'이 발령됐다.

또 국가적 차원에서 소방활동 수행이 필요하다고 소방청장이 인정하는 경우이거나, 해당 시·도의 소방본부장이 효율적인 재난 대응이 어렵거나 판단해 소방청장에게 동원령을 요청하는 경우도 해당한다.

소방청 관계자는 "최근 경남지역 가뭄 장기화에 대응 중인 경남소방본부가 자체 소방력만으로는 원활한 급수지원에 한계가 있다고 판단해 국가소방동원령을 요청했고, 소방청장이 현장 상황을 검토해 전국 단위 소방력 지원이 필요하다고 판단해 가뭄 국가소방동원령을 발령했다"고 설명했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘작년엔 강릉, 올해는 경남’ 2년 연속 발령된 ‘가뭄 국가소방동원령’

입력 2026.08.12 11:41

수정 2026.08.12 11:50

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  • 안광호 기자

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12일 경남 밀양시 밀양종합운동장에 소방차와 관계자들이 급수 지원을 위해 집결해 있다. 소방청 제공

12일 경남 밀양시 밀양종합운동장에 소방차와 관계자들이 급수 지원을 위해 집결해 있다. 소방청 제공

경남지역 가뭄이 장기간 이어지면서 역대 2번째이자 2년 연속 ‘가뭄 국가소방동원령’이 발령됐다.

12일 소방청에 따르면 전날 오후 8시를 기해 경남지역 가뭄과 관련한 국가소방동원령이 발령됐다. 소방 당국은 이날부터 전국 16개 소방본부 소속 물탱크차 200대와 소방인력 400명이 현장에 투입해 13일 오후까지 급수 지원에 나선다.

화재나 붕괴 등 대형 재난 발생 시 전국 각지에서 소방력을 동원할 수 있도록 한 국가소방동원령은 2019년 4월 강원도 대형 산불 이후 재난 및 안전관리 기본법 시행령에 근거가 마련됐다.

연간 발령 횟수는 2019년 1회, 2020년 5회, 2021년 3회, 2022년 9회, 2023년11회, 2024년 5회, 지난해 12회, 올해 11회 등이다.

극한 가뭄에 국가소방동원령을 발령할 수 있는 근거는 2020년 8월 소방청 훈령 제정을 통해 추가됐다. 이후 지난해 8월 극한 가뭄으로 24일간 재난사태가 이어진 강원 강릉 가뭄 때 사상 처음으로 가뭄으로 인한 국가소방동원령이 발령됐다.

당시 강원지역 소방차 20대와 전국에서 동원된 소방차 51대 등 총 71대가 연곡정수장과 동해·속초·평창·양양지역 소화전에서 담아온 물을 홍제정수장으로 퍼 날랐다. 여기에 자치단체 급수 차량, 군부대 물탱크 차량 등도 거의 매일 급수지원에 동원됐다.

가뭄 등 국가소방동원령 발령은 소방청장이 내리게 된다. 재난이 발생할 우려가 현저하거나 실제 재난이 발생했을 때 해당 시·도의 소방력만으로 소방활동을 효율적으로 수행하기 어려운 경우가 발령을 내릴 수 있다. 또 국가적 차원에서 소방활동 수행이 필요하다고 소방청장이 인정하는 경우이거나, 해당 시·도의 소방본부장이 효율적인 재난 대응이 어렵거나 판단해 소방청장에게 동원령을 요청하는 경우도 해당한다.

소방청 관계자는 “최근 경남지역 가뭄 장기화에 대응 중인 경남소방본부가 자체 소방력만으로는 원활한 급수지원에 한계가 있다고 판단해 국가소방동원령을 요청했고, 소방청장이 현장 상황을 검토해 전국 단위 소방력 지원이 필요하다고 판단해 가뭄 국가소방동원령을 발령했다”고 설명했다.

이재명 대통령은 앞서 지난 6일 폭염·가뭄 대처상황 점검회의에서 “기록적인 폭염과 남부지역 가뭄에 대응하기 위해 정부와 지방정부는 비상한 각오로 가용인력과 자원을 총동원해 국민의 생명과 안전을 지키는데 총력을 다해달라”며 전방위 대응 체계를 강조한 바 있다.

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