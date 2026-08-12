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본문 요약

2018년 삼성증권 직원 실수로 벌어진 '배당오류 사태'로 손해를 본 국민연금공단이 삼성증권을 상대로 낸 소송에서 최종 승소했다.

대법원 2부는 12일 국민연금이 삼성증권을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 "삼성증권이 연금공단에게 18억6700만원을 배상하라"는 원심 판결을 확정했다.

소송의 발단은 2018년 4월 삼성증권 증권관리팀 직원이 실수로 우리사주 배당금을 주당 1000원이 아닌 1000주로 잘못 입력한 이른바 '유령주식 배당' 사태였다.

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주당 1000원인데 1000주로 ‘유령 배당’···삼성증권 ‘국민연금에 18억 배상’ 최종 확정

입력 2026.08.12 12:01

수정 2026.08.12 13:07

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  • 최혜린 기자

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2018년 증권사 직원 실수로 유령배당 후 주가 폭락

1·2심서 삼성증권 책임 인정···대법서 원심 확정

서울 서초구 대법원. 정효진 기자

서울 서초구 대법원. 정효진 기자

2018년 삼성증권 직원 실수로 벌어진 ‘배당오류 사태’로 손해를 본 국민연금공단이 삼성증권을 상대로 낸 소송에서 최종 승소했다.

대법원 2부(주심 오경미 대법관)는 12일 국민연금이 삼성증권을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 “삼성증권이 연금공단에게 18억6700만원을 배상하라”는 원심 판결을 확정했다.

소송의 발단은 2018년 4월 삼성증권 증권관리팀 직원이 실수로 우리사주 배당금을 주당 1000원이 아닌 1000주로 잘못 입력한 이른바 ‘유령주식 배당’ 사태였다. 조합원 증권 계좌에 배당금 28억1295만원이 입금돼야 했지만, 존재하지 않는 유령주식 28억1295만주가 전산상 입고됐다. 일부 직원이 잘못 입고된 주식을 매도하면서 삼성증권 주가는 폭락했다. 그러자 국민연금공단은 2019년 6월 “299억여 원과 이에 대한 지연손해금을 지급하라”며 소송을 냈다.

1심은 국민연금 손을 들어줬다. 1심 재판부는 “삼성증권은 배당의 과·오지급 등 위험을 방지할 수 있도록 배당 업무의 절차, 요건 등에 관한 내부적 처리 기준이나 방침을 마련할 필요가 있음에도 처리 기준이나 방침을 마련하지 않았다”며 상법에 따른 삼성증권의 책임을 인정했다. 다만 “배당 직원들의 의도하지 않은 오류나 매도 직원들의 개인적인 부정으로 발생한 것으로, 연금공단의 손해를 모두 삼성증권에 책임지게 하는 것은 가혹한 측면이 있다”며 삼성증권의 책임을 50%로 제한했다. 이에 따라 배상액을 18억6700만원으로 산정했다.

2심 법원도 이런 판단을 유지했다. 공단은 삼성증권이 직원의 실수에 대한 민법상 사용자 책임을 가진다고 주장했지만 1심과 2심 법원 모두 받아들이지 않았다.

대법원은 “배당업무 담당 직원들의 업무상 과실과 국민연금의 손해 사이에 상당한 인과관계가 인정될 여지가 크다”며 2심과 달리 민법상 사용자 책임도 인정했다. 다만 “사용자 책임이 추가로 인정되더라도 2심의 손해배상 범위는 결과적으로 정당하다”며 원심 판결을 확정했다.

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