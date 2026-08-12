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AI로 ‘가짜 골드바’까지 만든 경찰···15억 투자사기 조직 덜미

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본문 요약

유명 주식 전문가를 사칭해 피해자들에게 현금과 골드바 등 15억여원을 받아 가로챈 투자리딩 사기 조직원들이 경찰에 붙잡혔다.

경찰은 수거책을 검거해 조사하던 중 상선으로부터 "다른 피해자를 만나 골드바를 수거하라"는 추가 지시가 내려온 정황을 포착했다.

이에 경찰은 AI를 활용해 정교한 가짜 골드바 사진과 출자증명서 이미지를 제작한 뒤 이를 상선 측에 보내 안심시켰다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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AI로 ‘가짜 골드바’까지 만든 경찰···15억 투자사기 조직 덜미

입력 2026.08.12 12:47

수정 2026.08.12 12:50

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  • 강정의 기자

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가짜 주식 앱·수익 인증으로 피해자 5명 속여

현금·골드바 15억4100만원 가로채

경찰이 중국 국적의 국내 총자금관리책 A씨를 검거하고 있다. 대전 유성경찰서 제공

경찰이 중국 국적의 국내 총자금관리책 A씨를 검거하고 있다. 대전 유성경찰서 제공

유명 주식 전문가를 사칭해 피해자들에게 현금과 골드바 등 15억여원을 받아 가로챈 투자리딩 사기 조직원들이 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 수사 과정에서 인공지능(AI)을 활용해 가짜 골드바 사진과 출자증명서 이미지를 만들어 상선을 속인 뒤 국내 자금관리책을 검거했다.

대전 유성경찰서는 사기 등 혐의로 투자리딩 사기 조직원 8명을 검거하고 이 가운데 중국 국적의 국내 총자금관리책 A씨 등 6명을 구속했다고 12일 밝혔다.

이들은 지난 6월 주식 투자 관련 SNS와 유튜브 광고 등을 통해 “투자 프로젝트에 참여하면 최대 100%의 수익을 올릴 수 있다”고 피해자들을 속여 5명으로부터 현금과 골드바 등 모두 15억4100만원 상당을 받아 챙긴 혐의를 받는다.

이들은 피해자들에게 특정 링크(URL)에 접속하도록 유도해 가짜 주식 거래 애플리케이션을 설치하게 한 뒤 단체 대화방에 초대했다. 이후 가짜 수익 인증 글과 화면을 보여주며 실제 투자가 이뤄지고 있는 것처럼 피해자들을 현혹했다.

가짜 앱에는 입금 및 수익 내역까지 조작해 투자금이 정상적으로 운용되고 높은 수익이 발생한 것처럼 꾸몄다.

이어 “은행의 계좌 추적과 금융당국의 감시를 피하려면 현금이나 골드바로 직접 출자해야 한다”고 피해자들에게 실물을 준비하도록 요구했다.

수거책들은 뱅크오브아메리카(BoA) 등 해외 유명 금융회사의 위조 사원증을 착용하고 허위 출자증명서를 건네며 피해자들을 안심시킨 것으로 조사됐다.

피해자 5명은 주부와 직장인 등으로, 개인별 피해액은 최소 1100만원에서 최대 13억원에 달했다.

이들은 해외에 거점을 둔 총책을 중심으로 국내 총자금관리책과 자금세탁책, 운반책, 수거책, 전달책 등으로 역할을 나눠 점조직 형태로 범행한 것으로 경찰은 보고 있다.

조직원들은 텔레그램을 통해 서로의 인상착의 사진만 공유하고 실제 신원은 알지 못하도록 하는 등 조직원 간 연결고리를 최소화한 것으로 파악됐다. 수거책 가운데는 건당 50만~80만원의 수당에 현혹돼 기존 직장까지 그만두고 범행에 가담한 사례도 있었다.

경찰은 수거책을 검거해 조사하던 중 상선으로부터 “다른 피해자를 만나 골드바를 수거하라”는 추가 지시가 내려온 정황을 포착했다.

이에 경찰은 AI를 활용해 정교한 가짜 골드바 사진과 출자증명서 이미지를 제작한 뒤 이를 상선 측에 보내 안심시켰다. 이후 골드바를 최종 전달받고 도주하려던 A씨의 접선 현장을 덮쳐 검거했다.

경찰은 이 과정에서 현금과 골드바 등 2억5800만원 상당의 피해금을 회수해 추가 피해를 막았다.

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