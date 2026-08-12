충남 서해안 소나무 14만그루 ‘재선충병’···“국비 200억 지원 필요”

보령·태안 등 4곳서 전체 감염목 92% 발생 충남도, 특별 방제구역 확대 요청

충남 서해안 지역을 중심으로 소나무재선충병이 확산하면서 충남도가 내년 방제 사업에 필요한 국비 확보와 특별 방제구역 확대에 나섰다.

홍종완 충남도 행정부지사는 12일 산림청을 방문해 박은식 산림청장을 만나 도내 소나무재선충병 피해 및 방제 추진 상황을 설명하고 내년 방제 사업 국비 200억원 지원을 요청했다.

홍 부지사는 또 보령·서천·청양 등 3개 시·군을 특별 방제구역으로 추가 지정해 줄 것을 건의했다.

특별 방제구역으로 지정되면 연중 방제가 가능해져 감염목 제거 등 방제 작업을 보다 적극적으로 추진할 수 있다는 게 충남도의 설명이다. 현재 특별 방제구역으로 지정된 도내 지역은 태안군이다.

충남도에 따르면 지난 5월 말 기준 도내 소나무재선충병 감염목은 모두 13만9922그루로 집계됐다.

시·군별로는 태안이 3만4783그루로 가장 많았으며 보령 3만1751그루, 청양 3만1717그루, 서천 3만1427그루 순이다. 이들 4개 시·군의 감염목은 12만9678그루로 도내 전체의 약 92.7%를 차지한다.

충남도는 현재 감염목 등 피해목 제거와 예방나무주사, 수종 전환, 매개충인 솔수염하늘소를 대상으로 한 살충 드론 방제 등을 추진하고 있다. 광역 단위의 소나무재선충병 방제 전략을 마련하기 위한 용역도 진행 중이다.

홍 부지사는 이날 산림 3대 재난인 산불·산사태·소나무재선충병 예방과 대응을 전담하는 조직을 신설하는 등 도 차원의 대응을 강화하고 있다는 점도 설명했다. 아울러 국립중부권산불방지센터의 충남도 내 설치도 건의했다.

소나무재선충병은 소나무와 잣나무, 곰솔 등에 기생하는 재선충이 솔수염하늘소나 북방수염하늘소 등 매개충을 통해 옮겨가면서 발생한다. 재선충에 감염된 나무는 수분과 양분 이동이 차단되면서 잎이 마르고 결국 고사한다.

현재까지 뚜렷한 치료약이 없어 감염목 제거와 예방나무주사 등 사전 방제가 주요 대응 수단으로 활용되고 있다.