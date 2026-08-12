“댕댕이와 함께 태안 오세요”···숙박 3만·캠핑 1.5만 원 할인 쿠폰 쏜다

21일부터 ‘반려동물 동반 숙박 할인 기획전’ 진행

반려동물과 함께 충남 태안 여행을 계획하는 관광객들에게 숙박비 할인 혜택이 제공된다.

태안군은 ‘2026 태안방문의 해’를 맞아 오는 21일부터 ‘반려동물 동반 숙박 할인 기획전’을 진행한다고 12일 밝혔다.

이번 기획전은 올해 상반기에 이어 두 번째로 마련됐다. 군은 오는 21일 오전 10시부터 다음달 11일까지 할인 쿠폰을 선착순으로 지급하고 쿠폰 잔여 수량이 발생할 경우 다음달 30일까지 추가로 지급할 예정이다.

할인 쿠폰은 일반 숙박 3만원, 캠핑시설 1만5000원 등 2종이다. 일반 숙박 쿠폰은 ‘NOL(놀)’ 앱과 공식 누리집에서, 캠핑시설 쿠폰은 ‘캠핏’ 앱과 공식 누리집에서 발급받을 수 있다.

쿠폰은 다음달 1일부터 30일까지 투숙하는 예약 건에 한해 사용할 수 있으며 준비된 예산이 소진되면 조기 종료된다.

태안군에 따르면 지역 내 반려동물 동반이 가능한 숙소와 캠핑장은 200여 곳에 달한다. 이밖에도 수목원과 체험시설, 카페 등 반려동물과 함께 이용할 수 있는 관광 인프라를 갖추고 있다.

앞서 지난 4~5월 진행된 상반기 기획전에서는 숙박 및 캠핑 할인 쿠폰 1760매가 발급됐다.

자세한 사항은 태안군 관광진흥과 관광마케팅팀으로 문의하면 된다.