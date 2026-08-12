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본문 요약

서울시가 크라우드펀딩 기획전을 열고 소상공인의 온라인 시장 진입부터 국내외 판로 확장까지 지원한다.

서울시는 이번 기획전을 통해 와디즈 펀딩으로 시장성을 검증하고, 사후 평가와 브랜드 고도화·해외 진출 등 서울시 지원 사업으로 이어지는 소상공인 판로 지원 체계를 구축할 계획이다.

김경미 서울시 소상공인정책과장은 "이번 협력은 소상공인에게 단순히 온라인 판매 기회를 한 번 제공하는 데 그치지 않고, 와디즈에서 소비자 반응을 통해 제품의 가능성을 확인하고 그 성과를 국내 유통과 해외 진출까지 연결하는 판로 개척 모델"이라며 "좋은 제품을 갖고도 시장 진입 기회를 찾기 어려웠던 소상공인이 실제 소비자를 만나 경쟁력을 확인하고 한 단계 더 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

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서울시, 펀딩으로 소상공인 가능성 확인한다··· 온라인 입점·해외 판로 지원까지

입력 2026.08.12 13:08

  • 임주영 기자

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서울시 제공.

서울시 제공.

서울시가 크라우드펀딩 기획전을 열고 소상공인의 온라인 시장 진입부터 국내외 판로 확장까지 지원한다.

서울시는 신용보증재단, 크라우드 펀딩 플랫폼 ‘와디즈’와 협력해 지난 3일부터 다음 달 18일까지 서울 소상공인을 대상으로 온라인 홍보를 진행하는 ‘보탬상회 기획전’을 연다고 11일 밝혔다. 크라우드 펀딩은 자원이 부족한 창작자나 기업이 온라인 플랫폼을 통해 불특정 다수의 대중에게 아이디어를 공유하고 자금을 모으는 방식이다.

유흥·사행시설 등 재보증제한업종을 제외한 서울시 소재 소상공인은 모두 ‘보탬상회 기획전’에 참여할 수 있다. 기획전에 참여하고자 하는 업체는 와디즈 메이커센터 지원사업 게시판에서 온라인으로 신청하면 된다. 소상공인 확인서와 사업자등록증을 함께 제출해야 한다.

이미 오픈된 프로젝트도 참여할 수 있지만 기획전 기간이 끝나는 다음 달 27일까지는 프로젝트를 종료해야 한다.

서울시는 소비자 반응을 확인한 후 성과가 우수한 소상공인을 ‘소상공인 온라인 판로 개척 지원 사업’ 우선 검토 대상으로 지정한다. 펀딩 달성률과 소비자 반응, 제품 경쟁력 등이 성과 평가 대상이다. 우선 검토 대상으로 지정되면 서류 심사 가점 등의 인센티브를 받는다. ‘소상공인 온라인 판로 개척 지원 사업’에 선정되면 맞춤형 컨설팅, 마케팅 콘텐츠 제작, 대형 유통 채널 MD 상담 등을 지원받을 수 있다.

서울시는 이번 기획전을 통해 와디즈 펀딩으로 시장성을 검증하고, 사후 평가와 브랜드 고도화·해외 진출 등 서울시 지원 사업으로 이어지는 소상공인 판로 지원 체계를 구축할 계획이다.

김경미 서울시 소상공인정책과장은 “이번 협력은 소상공인에게 단순히 온라인 판매 기회를 한 번 제공하는 데 그치지 않고, 와디즈에서 소비자 반응을 통해 제품의 가능성을 확인하고 그 성과를 국내 유통과 해외 진출까지 연결하는 판로 개척 모델”이라며 “좋은 제품을 갖고도 시장 진입 기회를 찾기 어려웠던 소상공인이 실제 소비자를 만나 경쟁력을 확인하고 한 단계 더 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

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