기획부터 배급까지 ‘전주’···독립영화 ‘빈집의 연인들’ 전국 개봉

전북 전주시의 영화 제작 지원을 받은 장편 독립영화 <빈집의 연인들>이 12일 전국 극장에서 개봉한다. 시나리오 기획·개발부터 제작·후반작업·마케팅까지 지역의 지원을 거쳐 완성됐다.

전주시에 따르면 <빈집의 연인들>은 전주영화학교 시나리오 기획·개발 지원작으로 출발했다. 이후 전북 장편영화 제작지원과 전주영화제작소 후반작업, 전주영상위원회의 마케팅·시사회 유치 지원을 받았다. 김태휘 감독도 전주영화학교 2기 출신이다.

영화는 전북에서 13회차에 걸쳐 촬영됐다. 까칠한 외톨이 은자(정애화)와 다정한 빈집털이범 팔복(기주봉)의 뜻밖의 동행을 그린 로드무비다. 전북을 배경으로 두 사람이 만나면서 겪는 변화를 담았다.

제26회 전주국제영화제 코리안시네마 장편 부문에서 ‘J비전상’을 받았다. 파리한국영화제와 프랑크푸르트한국영화제 등 해외 영화제에서도 상영됐다.

<빈집의 연인들>은 서울·창원·대전 등 주요 도시 독립영화관과 CGV·메가박스 등 멀티플렉스에서 상영된다. 전주에서는 14일 오후 7시30분 전주디지털독립영화관에서 관객과의 대화(GV)가 열린다. 전주시는 공식 누리집과 SNS 등을 통해 영화 홍보에 나설 계획이다.

이성순 전주시 문화체육관광국장은 “지역 영화인이 지자체 지원과 함께 성장해 전국 관객과 만나게 된 사례”라며 “창작부터 제작·유통까지 지원을 이어가 지역 영화산업 기반을 강화하겠다”고 말했다.