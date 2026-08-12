중국 장쩌민 탄생 100주년 대대적 기념 예고

CCTV 기념 다큐멘터리 방영 시작 명보 “17일 시진핑 주석 연설 예정” 당내 안정과 시 주석 권위 강화 효과

장쩌민 전 중국 국가주석 탄생 100주년을 앞두고 중국에서 대대적인 기념행사가 예고됐다.

중국중앙TV(CCTV)는 11일 12부작 다큐멘터리 <장쩌민> 1·2화를 방영했다. 오는 17일 장쩌민 탄생 100주년을 기념해 그의 일생과 업적을 조명한 다큐멘터리로 16일까지 방영된다.

이날 방영분에서는 장쩌민의 학생 시절과 공산당 입당 과정, 신중국 건설 이후 창춘·우한·선전·상하이 등에서의 근무 시절이 다뤄졌다. 장쩌민이 개혁개방 초기 선전 경제특구 건설을 추진하고 상하이에서 증권거래소를 설립한 일 등이 부각됐다.

홍콩 명보는 중국 공산당은 17일 베이징 인민대회당에서 장쩌민 탄생 100주년 기념행사를 열 예정이라고 보도했다. 각계각층 수천 명이 초청될 것으로 예상되며, 시진핑 중국 국가주석이 연설할 예정이다.

장쩌민의 평화와 화합 사상에 대한 공식 세미나도 개최된다. 차이치 중국 공산당 중앙정치국 상무위원이 연설한다. 당 중앙선전부는 이달 초 장쩌민 옛 거주지 등 77곳을 국가애국교육 시범기지로 지정했다. 중국 우표포털은 위챗 공식 계정에 17일 장쩌민 기념우표가 발행된다는 게시물을 올렸다가 삭제했다.

중국 공산당은 주요 건국 지도자들의 탄생 100주년마다 특별한 기념행사를 열었다. 장쩌민은 마오쩌둥, 저우언라이, 류샤오치, 주더, 덩샤오핑, 천윈에 이어 역대 지도자 가운데 국가적으로 탄생 100주년을 기리는 일곱 번째 인사가 된다.

이번 행사에서 나올 시 주석의 메시지도 주목된다. 전직 지도자를 기리는 행사는 현직 지도자의 권위와 체제 안정을 뒷받침하는 장치로 해석돼 왔다.

2004년 8월 덩샤오핑 탄생 100주년 기념행사에서는 후진타오 당시 국가주석은 “덩샤오핑은 지도 간부 종신 재직제 폐지를 오랫동안 주장해 왔고, 이를 실천하는 데 모범을 보였다”고 연설했다. 2003년 후진타오 주석 체제 출범 이후에도 전임자인 장쩌민은 중앙군사위 주석직을 유지하며 군권을 쥐고 있었지만 이 행사 한 달 뒤에 물러났다.

1926년 8월 17일 태어난 장 전 주석은 1989년 중국공산당 총서기와 중앙군사위원회 주석에 올랐다. 2022년 11월 30일 상하이에서 96세를 일기로 사망했다.

커우젠원 대만국립정치대 교수는 시 주석 3기 이후 고위 관료와 군 장성들이 숙청되면서 당내에 불안이 가중됐다며, 장쩌민 추모 행사가 현 지도부의 당·국가 통치 철학을 부각해 당내 사기를 안정시키는 데 어느 정도 기여할 것이라고 연합조보에 말했다.