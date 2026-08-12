창간 80주년 경향신문

태릉CC 6800호 공급 한발 앞으로…세계유산영향평가 조건부 가결

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

정부가 대규모 아파트 공급 부지로 정한 서울 노원구 태릉 군 골프장의 세계유산영향평가가 조건부 가결됐다.

12일 국가유산청은 전날 열린 국가유산위원회 합동분과 심의 결과 '태릉 주변 공공주택지구 조성 세계유산영향평가서'가 조건부 가결됐다고 밝혔다.

이번 심의는 한국토지주택공사의 태릉CC 공공주택지구 조성 마스터플랜을 대상으로 진행됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

태릉CC 6800호 공급 한발 앞으로…세계유산영향평가 조건부 가결

입력 2026.08.12 13:29

  • 배문규 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
공공주택지구 조성이 추진되는 서울 노원구 태릉 군 골프장 일대 전경.

공공주택지구 조성이 추진되는 서울 노원구 태릉 군 골프장 일대 전경.

정부가 대규모 아파트 공급 부지로 정한 서울 노원구 태릉 군 골프장의 세계유산영향평가가 조건부 가결됐다.

12일 국가유산청은 전날 열린 국가유산위원회 합동분과(세계유산분과·궁능유산분과) 심의 결과 ‘태릉 주변 공공주택지구 조성 세계유산영향평가서’가 조건부 가결됐다고 밝혔다.

이번 심의는 한국토지주택공사(LH)의 태릉CC 공공주택지구 조성 마스터플랜을 대상으로 진행됐다. 이곳에는 정부가 지난 1월29일 발표한 ‘도심 주택공급 확대 및 신속화 방안’에 따라 주택 6800호가 지어질 계획이다.

태릉CC 자체는 세계유산이 아니지만 인근에는 유네스코 세계유산 ‘조선왕릉’에 포함된 태릉과 강릉이 있다. 세계유산영향평가(HIA)는 세계유산 주변의 개발 사업이 유산의 ‘탁월한 보편적 가치’(OUV)에 미치는 영향을 사전에 살펴보는 절차다.

위원회는 사업계획이 세계유산의 OUV에 미치는 영향 정도를 판단한 근거를 평가서에 구체적으로 적시하도록 했다. LH 마스터플랜을 평가서에 별첨하고, 현재 제시된 사업계획이 임의로 변경되지 않도록 방지 방안도 마련하라고 요구했다. 사업시행자는 이 같은 내용을 반영해 평가서를 보완한 뒤 국가유산청의 확인을 받아야 한다.

태릉CC 개발은 2020년 정부가 1만호 규모의 주택 공급 계획을 내놓으면서 추진됐으나 주민 반발과 교통·환경·문화유산 훼손 우려 등이 이어지며 장기간 진척되지 못했다. 정부는 교통대책과 충분한 녹지 공간을 마련하면서 2030년 착공한다는 계획이다.

앞으로 LH가 이번 심의에서 제시된 조건을 반영해 평가서를 보완하면 국가유산청이 이를 확인한 뒤 이달 말에서 다음달 초 유네스코에 제출한다. 이후 유네스코가 평가서를 검토해 회신하게 된다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글