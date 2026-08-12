태릉CC 6800호 공급 한발 앞으로…세계유산영향평가 조건부 가결

정부가 대규모 아파트 공급 부지로 정한 서울 노원구 태릉 군 골프장의 세계유산영향평가가 조건부 가결됐다.

12일 국가유산청은 전날 열린 국가유산위원회 합동분과(세계유산분과·궁능유산분과) 심의 결과 ‘태릉 주변 공공주택지구 조성 세계유산영향평가서’가 조건부 가결됐다고 밝혔다.

이번 심의는 한국토지주택공사(LH)의 태릉CC 공공주택지구 조성 마스터플랜을 대상으로 진행됐다. 이곳에는 정부가 지난 1월29일 발표한 ‘도심 주택공급 확대 및 신속화 방안’에 따라 주택 6800호가 지어질 계획이다.

태릉CC 자체는 세계유산이 아니지만 인근에는 유네스코 세계유산 ‘조선왕릉’에 포함된 태릉과 강릉이 있다. 세계유산영향평가(HIA)는 세계유산 주변의 개발 사업이 유산의 ‘탁월한 보편적 가치’(OUV)에 미치는 영향을 사전에 살펴보는 절차다.

위원회는 사업계획이 세계유산의 OUV에 미치는 영향 정도를 판단한 근거를 평가서에 구체적으로 적시하도록 했다. LH 마스터플랜을 평가서에 별첨하고, 현재 제시된 사업계획이 임의로 변경되지 않도록 방지 방안도 마련하라고 요구했다. 사업시행자는 이 같은 내용을 반영해 평가서를 보완한 뒤 국가유산청의 확인을 받아야 한다.

태릉CC 개발은 2020년 정부가 1만호 규모의 주택 공급 계획을 내놓으면서 추진됐으나 주민 반발과 교통·환경·문화유산 훼손 우려 등이 이어지며 장기간 진척되지 못했다. 정부는 교통대책과 충분한 녹지 공간을 마련하면서 2030년 착공한다는 계획이다.

앞으로 LH가 이번 심의에서 제시된 조건을 반영해 평가서를 보완하면 국가유산청이 이를 확인한 뒤 이달 말에서 다음달 초 유네스코에 제출한다. 이후 유네스코가 평가서를 검토해 회신하게 된다.