로고 못쓰자 ‘실루엣’으로 승부, 리바이스의 역발상 월드컵 마케팅 ‘대박’

2026 북중미 월드컵은 경기장 안팎에서 글로벌 기업들의 치열한 마케팅 경쟁이 펼쳐진 무대이기도 했다. 국제축구연맹(FIFA)은 2023∼2026년 주기 수익이 150억달러에 이를 것으로 예상하는 가운데 기업들도 월드컵을 활용해 브랜드 인지도를 높이는 데 힘을 쏟았다.

글로벌 스포츠 전문 매체 디애슬레틱 보도에 따르면, 가장 큰 성과를 거둔 브랜드로는 아디다스가 꼽혔다. 스포츠 마케팅업체 투서클스의 개러스 발치 최고경영자(CEO)는 “아디다스와 나이키의 경쟁에서는 아디다스가 이겼다”고 평가했다.

아디다스는 ‘You Got This’를 앞세운 광고 캠페인과 유명 선수, 연예인, 소셜미디어 콘텐츠 제작자를 결합한 마케팅을 펼쳤다. 결승에 오른 스페인과 아르헨티나가 모두 아디다스 유니폼을 입은 것도 홍보 효과를 키웠다.

판매 실적도 크게 늘었다. 아디다스는 이번 대회에서 2022 카타르 월드컵보다 유니폼은 4배, 공인구는 2배 많이 판매했다고 밝혔다. 월드컵 관련 매출은 17억달러를 넘어설 것으로 예상했다.

데이비드 베컴도 월드컵 기간 가장 눈에 띈 광고 모델 가운데 하나였다. 베컴은 아디다스와 펩시를 비롯해 뱅크오브아메리카, 레이즈, 홈디포, 맥도날드, 스텔라 아르투아 등 11개 이상의 기업 광고에 등장했다.

공식 후원사가 아니면서 기발한 방식으로 화제를 모은 기업도 있었다. 대표적인 사례가 의류업체 리바이스다.

월드컵 경기가 열린 미국 캘리포니아주 샌타클래라의 경기장은 원래 ‘리바이스 스타디움’이다. 하지만 FIFA는 월드컵 공식 후원사가 아닌 기업의 브랜드가 경기장에 노출되는 것을 제한한다. 이 때문에 대회 기간에는 경기장 곳곳의 ‘Levi’s’ 로고를 흰 천으로 가렸고, 경기장 이름도 ‘샌프란시스코 스타디움’으로 바꿔 사용했다.

리바이스는 이 상황을 오히려 광고 소재로 활용했다. 경기장에서 로고를 흰 천으로 가리는 대신, 가림막의 외곽을 리바이스의 대표 상징인 ‘배트윙(Batwing)’ 로고 형태처럼 보이게 만들었다. 배트윙은 가운데가 아래로 내려가고 양쪽이 올라간 리바이스 특유의 붉은 로고 실루엣이다.

즉 ‘Levi’s’라는 글자는 보여주지 못했지만, 소비자들이 한눈에 리바이스를 떠올릴 수 있는 로고의 실루엣은 남긴 셈이다. 리바이스는 여기에 그치지 않고 자사 소셜미디어 계정의 프로필 이미지도 같은 방식으로 가린 형태로 바꾸고 관련 영상을 공개했다.

결과적으로 FIFA가 리바이스 브랜드를 보이지 않게 하려 한 조치가 오히려 리바이스를 더 화제에 올리는 효과를 냈다. 해당 영상은 인스타그램에서 250만개가 넘는 ‘좋아요’를 받았다.

AI 기반 상거래업체 넥타소셜의 미스바 우라이제 CEO는 “리바이스는 사람들이 이야기할 만한 순간을 스스로 만들어냈다”며 공식 후원사가 아니더라도 아이디어만으로 월드컵에서 큰 주목을 받을 수 있다는 점을 보여준 사례라고 평가했다.

온라인에서는 틱톡의 영향력이 두드러졌다. FIFA에 따르면 전 세계 월드컵 관련 콘텐츠 조회 수는 1조2000억회를 기록했다. FIFA 월드컵 공식 계정은 대회 기간 280억회 조회와 17억개의 ‘좋아요’를 얻었다.