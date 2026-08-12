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본문 요약

SSG닷컴이 '대한민국 대표 온라인 장보기몰'로의 도약을 선언한 지 3개월만에 의미있는 성과를 냈다.

예약배송과 즉시배송을 아우르는 배송 체계를 고도화하고, 이마트 상품·프로모션 시너지와 유료 멤버십 '쓱7클럽'을 강화해 장보기 경쟁력을 끌어올린 결과다.

12일 SSG닷컴에 따르면 지난달 그로서리 매출이 전년 동기 대비 12% 증가했고 이마트 점포를 활용한 '쓱 주간배송' 매출은 30% 가까이 늘었다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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SSG닷컴, 7월 장보기 매출 12%·‘주간 배송’ 30% 증가

입력 2026.08.12 14:01

  • 정유미 기자

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구글 선호 매체로 추가
쓱닷컴 제공

쓱닷컴 제공

“멤버십이 끌고, 이마트 시너지가 밀고”

SSG닷컴이 ‘대한민국 대표 온라인 장보기몰’로의 도약을 선언한 지 3개월(4~6월)만에 의미있는 성과를 냈다.

예약배송과 즉시배송을 아우르는 배송 체계를 고도화하고, 이마트 상품·프로모션 시너지와 유료 멤버십 ‘쓱7클럽’을 강화해 장보기 경쟁력을 끌어올린 결과다.

12일 SSG닷컴에 따르면 지난달 그로서리(식료품) 매출이 전년 동기 대비 12% 증가했고 이마트 점포를 활용한 ‘쓱 주간배송’ 매출은 30% 가까이 늘었다.

점포 반경 3km 내 상품을 1시간 내외로 배송하는 즉시배송 서비스 ‘바로퀵’은 2분기 주문 건수가 1분기 대비 151% 증가했다.

또 SSG닷컴은 지난달 이마트 양재점과 하남점을 거점으로 ‘2시간 배송’ 시범 운영을 시작했다. 이달 중 서울 주요 권역과 부산·경남, 대구, 대전 등 10여 개 점포로 확대하는 등 연내 최대 50여개 점포에 2시간 배송 서비스를 도입할 예정이다.

올 연말까지 하루 최대 15만 건 규모의 배송 처리능력을 확보해 예약배송과 즉시배송을 아우르는 촘촘한 배송망을 구축한다는 방침이다.

올해 선보인 멤버십 ‘쓱7클럽’의 가입 유지율이 90%를 웃도는 등 우수고객 기반도 확대되고 있다.

장보기 결제액의 7%를 적립해주는 혜택에 대한 호응도 높다. 멤버십 회원의 장보기 객단가는 비회원 대비 90% 이상 높았고, 구매 횟수는 약 2배에 달했다. 지난달에는 멤버십 연계 프로모션을 매주 진행한 결과 회원 매출이 전월 대비 15% 늘었다.

지난 2분기 회원의 월평균 적립액은 월 구독료의 약 3배였으며 VIP 회원은 약 10배에 달했다.

최택원 SSG닷컴 대표이사는 “고객이 원하는 시점에 필요한 상품을 더욱 빠르게 받을 수 있도록 배송 경쟁력을 높이는 동시에 사업 구조 효율화를 통해 수익성 개선을 이어가겠다”고 말했다.

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