SSG닷컴, 7월 장보기 매출 12%·‘주간 배송’ 30% 증가

“멤버십이 끌고, 이마트 시너지가 밀고”

SSG닷컴이 ‘대한민국 대표 온라인 장보기몰’로의 도약을 선언한 지 3개월(4~6월)만에 의미있는 성과를 냈다.

예약배송과 즉시배송을 아우르는 배송 체계를 고도화하고, 이마트 상품·프로모션 시너지와 유료 멤버십 ‘쓱7클럽’을 강화해 장보기 경쟁력을 끌어올린 결과다.

12일 SSG닷컴에 따르면 지난달 그로서리(식료품) 매출이 전년 동기 대비 12% 증가했고 이마트 점포를 활용한 ‘쓱 주간배송’ 매출은 30% 가까이 늘었다.

점포 반경 3km 내 상품을 1시간 내외로 배송하는 즉시배송 서비스 ‘바로퀵’은 2분기 주문 건수가 1분기 대비 151% 증가했다.

또 SSG닷컴은 지난달 이마트 양재점과 하남점을 거점으로 ‘2시간 배송’ 시범 운영을 시작했다. 이달 중 서울 주요 권역과 부산·경남, 대구, 대전 등 10여 개 점포로 확대하는 등 연내 최대 50여개 점포에 2시간 배송 서비스를 도입할 예정이다.

올 연말까지 하루 최대 15만 건 규모의 배송 처리능력을 확보해 예약배송과 즉시배송을 아우르는 촘촘한 배송망을 구축한다는 방침이다.

올해 선보인 멤버십 ‘쓱7클럽’의 가입 유지율이 90%를 웃도는 등 우수고객 기반도 확대되고 있다.

장보기 결제액의 7%를 적립해주는 혜택에 대한 호응도 높다. 멤버십 회원의 장보기 객단가는 비회원 대비 90% 이상 높았고, 구매 횟수는 약 2배에 달했다. 지난달에는 멤버십 연계 프로모션을 매주 진행한 결과 회원 매출이 전월 대비 15% 늘었다.

지난 2분기 회원의 월평균 적립액은 월 구독료의 약 3배였으며 VIP 회원은 약 10배에 달했다.

최택원 SSG닷컴 대표이사는 “고객이 원하는 시점에 필요한 상품을 더욱 빠르게 받을 수 있도록 배송 경쟁력을 높이는 동시에 사업 구조 효율화를 통해 수익성 개선을 이어가겠다”고 말했다.