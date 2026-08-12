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장애인단체, 지적장애 20대 성폭행, 임신·출산시킨 60대 구속 촉구

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본문 요약

인천지역 장애인단체는 우월적 지위를 이용해 지적장애 20대 여성을 성폭행해 임신·출산까지 시킨 장애인 고용 사업장의 60대 임원에 대해 구속 수사를 촉구했다.

인천장애인성폭력상담소는 A씨가 우월적 지위를 이용해 장애인을 성폭행했다며 엄벌을 촉구했다.

인천장애인성폭력상담소는 "이 사건은 단순한 개인 간의 문제가 아니라 장애인 노동자의 안전과 인권, 장애인 고용사업장의 관리·감독 및 권리 보호 체계 전반을 점검해야 하는 중대한 사안"이라고 강조했다.

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장애인단체, 지적장애 20대 성폭행, 임신·출산시킨 60대 구속 촉구

입력 2026.08.12 14:40

  • 박준철 기자

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12일 지적장애 20대 여성을 성폭행한 혐의로 60대 남성이 구속 전 피의자 심문을 받기 위해 인천지방법원으로 들어가고 있다. 연합뉴스 제공

12일 지적장애 20대 여성을 성폭행한 혐의로 60대 남성이 구속 전 피의자 심문을 받기 위해 인천지방법원으로 들어가고 있다. 연합뉴스 제공

인천지역 장애인단체는 우월적 지위를 이용해 지적장애 20대 여성을 성폭행해 임신·출산까지 시킨 장애인 고용 사업장의 60대 임원에 대해 구속 수사를 촉구했다.

인천장애인성폭력상담소는 12일 인천지방법원 앞에서 ‘지적 장애 여성 성폭력 피의자를 즉각 구속하고, 엄중 처벌할 것’을 주장했다.

이날 인천지법에서는 경찰이 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법상 장애인 준강간 혐의로 구속영장을 신청한 A씨(65)에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 열린다.

인천 남동구에 있는 장애인 고용사업장 임원인 A씨는 지난해 7월부터 이곳에 근무하는 지적장애 20대 B씨를 여러 차례 성폭행한 혐의를 받고 있다.

B씨 부모는 결혼하지 않은 채 임신한 딸로부터 성폭행 피해 상황을 전해 듣고 경찰에 신고했다.

B씨는 신고 이후 아이까지 출산했다. B씨의 아버지는 “A씨는 딸에 대해 지속적으로 성범죄를 저질렀고, 이를 숨기고자 협박도 했다”고 말했다.

인천장애인성폭력상담소는 A씨가 우월적 지위를 이용해 장애인을 성폭행했다며 엄벌을 촉구했다.

인천장애인성폭력상담소는 “이 사건은 단순한 개인 간의 문제가 아니라 장애인 노동자의 안전과 인권, 장애인 고용사업장의 관리·감독 및 권리 보호 체계 전반을 점검해야 하는 중대한 사안”이라고 강조했다.

이어 “수사기관은 사건의 전모를 철저히 규명하고, 관련 기관은 해당 사업장에 대한 실태를 점검하는 등 장애인 고용사업장 전반의 인권 보호와 성폭력 예방체계를 강화해야 한다”고 덧붙였다.

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