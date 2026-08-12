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행정안전부는 전국에 9만3000여개의 무더위쉼터가 운영 중이며, 일부는 폭염 대피뿐 아니라 멘토링이나 노무 상담과 같은 맞춤형 공간으로 운영되고 있다고 밝혔다.

현재는 경로당과 주민센터는 물론 금융기관, 철도역사, 공공도서관 등 다양한 생활 공간을 무더위쉼터로 적극 지정해 운영 중이다.

서울 등 일부 지역에서는 평일 24시간 운영되는 편의점 무더위쉼터도 있다.

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무더위쉼터 전국 9만3000여개 운영···“멘토링·노무 상담까지”

입력 2026.08.12 14:40

  • 안광호 기자

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무더위쉼터로 지정된 화천지역 경로당. 강원 화천군 제공

무더위쉼터로 지정된 화천지역 경로당. 강원 화천군 제공

행정안전부는 전국에 9만3000여개의 무더위쉼터가 운영 중이며, 일부는 폭염 대피뿐 아니라 멘토링이나 노무 상담과 같은 맞춤형 공간으로 운영되고 있다고 밝혔다.

12일 행정안전부에 따르면 전국적으로 운영되고 있는 무더위쉼터는 9만3375개이다. 이 중 약 1만3000개는 폭염특보가 내려지면 밤 시간대까지 연장 운영을 하고 있다.

지역별로 경기가 1만3700개로 가장 많고, 이어 전남광주(1만2922개), 경남(9900개), 경북(9777개), 전북(8804개), 충남(7349개), 서울(6799개), 충북(5442개), 강원(5109개) 등의 순이다.

무더위쉼터는 2006년 도입 당시 2만448개에서 2018년 4만6681개, 지난해 6만7459개로 매년 큰 폭으로 증가했다.

현재는 경로당과 주민센터는 물론 금융기관, 철도역사, 공공도서관 등 다양한 생활 공간을 무더위쉼터로 적극 지정해 운영 중이다. 서울 등 일부 지역에서는 평일 24시간 운영되는 편의점 무더위쉼터도 있다.

최근에는 지역 여건과 이용자 특성을 반영한 맞춤형 쉼터도 늘고 있다. 전북 전주시는 고향사랑기금을 활용해 라면을 제공하는 주민 공유공간 ‘전주 함께라면(8개)’을 무더위쉼터로 지정해 폭염 대피와 복지·소통을 결합한 공간으로 활용 중이다.

대전 유성구는 이동노동자 쉼터를 무더위쉼터로 활용하면서 휴식공간 제공은 물론, 직종별 멘토링과 상주 공인노무사를 통한 상담 등 맞춤형 프로그램을 제공하고 있다.

무더위쉼터 위치는 국민안전24와 지방정부 누리집, 민간 지도 앱(네이버 지도, 카카오맵, 티맵 등)을 통해 쉽게 확인할 수 있다.

행안부는 지역자율방재단 등 민간단체와 협력해 냉방기 가동 상태, 안내표지판 설치 여부, 위치정보 정확성 등을 주기적으로 점검하고 미흡한 사항을 지방정부와 함께 개선하고 있다고 설명했다.

김광용 행안부 재난안전관리본부장은 “무더위쉼터는 국민이 일상 가까이에서 더위를 피할 수 있는 대표적인 폭염 대응 공간”이라며 “앞으로도 지역과 이용자 특성에 맞는 쉼터를 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.

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