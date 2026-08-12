“창업주 손자 정도 인재는 도요타에 감자처럼 널렸다”··· 족벌주의 비판한 아웃사이더 회장 별세

일본 자동차업체 도요타의 글로벌 성장을 이끈 전 최고경영자(CEO) 오쿠다 히로시가 별세했다고 교도통신과 AP통신 등이 12일 보도했다. 향년 93세. 정확한 사망 시점과 사인은 알려지지 않았다.

오쿠다는 1932년 12월 29일 미에현 쓰시에서 태어났다. 집안은 지역 증권회사를 운영했다. 1955년 도쿄 히토쓰바시대학을 졸업한 뒤 도요타에 입사했다. 회계부서에서 경력을 시작했다. 1995년 사장, 1999년 회장에 올랐다. 2006년 퇴임했다. 도요타에서만 45년을 일했다.

오쿠다는 1997년 휘발유·전기 하이브리드 차량인 프리우스 개발을 이끈 인물이다. 프리우스는 세계 최초로 대량생산된 하이브리드 승용차다. AP통신은 “프리우스는 친환경 운전을 향한 자동차 업계의 움직임을 상징하는 차가 됐다”고 했다.

AP는 “창업자 가문인 도요다 출신이 아니라는 점도 이례적이었다“고 했다. ”자기 의견을 거침없이 밝히는 인물로도 유명했다“고 한다. 경영진이 되기 전 회사 내부의 불투명한 거래를 두고 상사와 이사를 가리지 않고 문제를 제기했다. 로이터는 오쿠다가 창업자 손자인 아키오 도요다가 최고위직에 오르는 걸 두고 족벌주의라고 언론에 공개 비판한 일도 전했다. 오쿠다는 “아키오 정도의 인재는 도요타 곳곳에 감자처럼 널려 있다”고 말하기도 했다.

그는 젊은 경영진을 적극적으로 기용해야 한다고도 주장했다.

경영을 맡은 뒤에는 끊임없는 개선을 강조했다. 그는 “회사는 일이 잘될 때 변해야 한다. 상황이 나빠진 뒤에는 변하려고 해봐야 아무 소용이 없다”고 말하곤 했다. 자동차 산업이 전 세계적으로 연결돼 있다는 점도 거듭 강조했다. 그가 즐겨 사용한 표현은 ‘조화(harmony)’다.

오쿠다는 도요타의 글로벌 생산 확대를 주도했다. 현지 생산 확대를 목표로 1996년 ‘비전 2005’를 추진했다. 미국과 유럽에 생산공장을 세웠다. 10년 만에 도요타의 해외 판매량은 두 배 이상 늘었다고 한다.

오쿠다는 일본경제단체연합회, 일본자동차공업회, 일본 총리 경제전략회의, 일본경영자단체연맹 등 주요 경제단체 수장을 지냈다.

도요타는 “장례 절차는 유족이 준비 중이다. 추후 공식 추모 행사를 마련할 가능성이 있다”고 알렸다.