경찰, ‘청문감사담당관’ 전원 다른 지역 출신 배치…검찰 보완수사요구 전담부서 신설

경찰이 시·도경찰청의 감사 및 감찰 업무를 담당하는 청문감사인권담당관 전원을 해당 지역 출신이 아닌 인사로 배치하기로 했다.

경찰청은 12일 ‘개정 형사소송법 후속 조치 태스크포스(TF)’ 2차 회의를 열고 이 같은 방안을 논의했다고 밝혔다. 경찰청은 “이날 회의에서는 형사소송법 개정에 따른 경찰 수사에 대한 국민의 우려 사항을 점검했다”며 “범죄 피해자에 대한 국민 우려 해소 방안을 신속하게 검토할 예정”이라고 했다.

경찰은 하반기 인사에 맞춰 시·도경찰청 청문감사인권담당관을 모두 해당 지역 출신이 아닌 인사로 배치하기로 했다. 지역 내 인적 관계에 따른 이해충돌 가능성을 차단하고, 감사·감찰 업무의 독립성을 높이기 위한 조치로 풀이된다.

또 형소법 개정에 따라 공소청 검사의 보완수사요구 이행 등으로 인한 업무량 증가를 반영해 지난 회의에서 논의한 수사 인력 881명 보강에 더해 추가로 인력을 늘리기로 했다. 오는 10월2일 법 시행 이전에 인력 보강이 시급하다고 보고 민생치안에 차질이 없는 분야의 인력을 조정해 수사 부서에 우선 배치할 방침이다. 이후 관계부처와 수사 인력 증원을 협의할 예정이다.

추가 배치 인력을 포함해 수사 부서 근무자를 대상으로 개정 형소법 관련 교육도 실시할 예정이다.

경찰은 검사의 보완수사요구 사건에 대한 이행과 점검을 강화하기 위해 전담부서를 운영하는 방안도 논의했다고 밝혔다. 관계부처 협의를 거쳐 하반기 경찰 인사에 맞춰 운영할 계획이다.

아울러 경찰 내부 통제를 강화하기 위해 출범하는 내부비리수사대는 40명 규모로 구성하기로 했다. 또 오는 10월 수사와 기소 분리를 앞두고 사건의 완결성을 점검하기 위해 경찰청에 수사심의계를 새로 설치하고 6명의 인력을 보강할 계획이다.

경찰청에 수사 절차의 적법성을 살피는 수사감사계도 5명 규모로 신설된다. 체포와 압수수색 등 주요 수사 절차가 법과 규정에 따라 적절하게 진행됐는지를 점검할 예정이다. 시·도경찰청의 수사 감찰 업무를 지도하고 조정하는 역할을 맡는 수사감찰계도 7명 규모로 신설된다.