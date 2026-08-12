성평등복지국 아닌 기존 복지국 그대로···대전시 조직개편에 여성계 반발

‘성평등복지국’ 검토했지만 ‘복지국’ 유지

대전시가 부서 명칭을 놓고 논란이 일었던 ‘성평등복지국’ 명칭을 사용하지 않고 기존 ‘복지국’을 유지하기로 했다.

12일 대전시 등에 따르면 시는 기존 19국 체계의 실·국별 기능을 재조정해 18국 체계로 개편하는 민선 9기 첫 조직개편안을 이날 대전시의회에 제출했다.

당초 조직개편 과정에서 여성 관련 업무가 교육정책국이 아닌 복지국에 포함되면서 복지국 명칭을 ‘성평등복지국’으로 변경하는 방안이 검토됐다. 하지만 최종 조직개편안에는 기존 명칭인 ‘복지국’이 유지됐다.

이번 조직개편안은 13일 시의회 심의·의결과 후속 자치법규 정비 등을 거쳐 오는 31일부터 시행될 예정이다.

‘성평등’ 문구가 빠지자 그동안 성평등복지국 신설을 요구해 온 지역 여성단체들은 반발하고 나섰다.

대전여성단체연합은 이날 성명을 내고 “여성계가 요구한 것은 당초 ‘성평등가족국’과 ‘성평등담당관’이었고 ‘성평등복지국’은 그에 미치지 못하지만 성평등 정책의 위상을 높이기 위한 최소한의 타협이었다”며 “그런데 최종 조직개편안에는 다시 ‘복지국’이 담겼다”고 밝혔다.

이어 “성평등복지국 신설 논의가 언론을 통해 알려진 뒤 반대 목소리가 나왔고 하루 만에 최종안에서 성평등이라는 명칭이 사라졌다”며 “여성계의 오랜 요구와 협의의 시간이 무너지는 데는 하루면 충분했다”고 주장했다.

이들은 대전시의 결정 과정에 대해서도 문제를 제기했다. 이 단체는 “후보 시절부터 인수위원회, 취임 이후까지 이어진 대화와 협의가 반대가 생기자 원점으로 돌아가기 위한 요식행위였느냐”며 “반대가 생기면 물러서고 정치적 부담이 생기면 합의를 뒤집는 것이 민선 9기의 출발이라면 앞으로 어떤 약속을 믿어야 하느냐”고 했다.

대전여성단체연합은 “이번 문제는 복지국 앞에 ‘성평등’ 세 글자를 붙이느냐의 문제가 아니다”라며 “청년 여성의 지역 이탈과 성별 임금격차, 젠더폭력, 돌봄 문제 등이 여전히 존재하는 상황에서 대전시가 성평등 정책에 대한 더 큰 비전을 제시해야 한다”고 밝혔다.