제주서 초등생 투신 시도 ‘쉬쉬’하다 발칵···경찰 ‘부실 대응 논란’ 수사 착수

해당 학생 학부모 경찰에 직무유기 등 혐의로 고소 학부모 “이주 온 이후 지속적 괴롭힘에 자살시도까지” 당시 관련 공식기록 없어…학교·교육철 부실 대응 비판

지난해 제주의 한 초등학교에서 초등학생이 투신을 시도한 사건이 뒤늦게 알려진 가운데 경찰이 당시 학교 관리자와 업무 담당자들에 대한 수사에 착수했다.

서귀포경찰서는 투신을 시도한 초등학생 A양의 부모가 지난 6월22일 해당 초등학교의 당시 교장, 교감, 학교폭력 업무 담당자 등을 직무유기, 허위공문서작성 및 동행사죄, 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 위반 혐의로 고소함에 따라 관련 수사를 진행 중이라고 12일 밝혔다.

경찰은 피고소인들에 대한 조사를 일부 진행했으며, 순차적으로 조율해 조사를 이어나갈 계획이다.

앞서 2025년 11월28일 당시 5학년이던 초등학생 A양은 자신이 다니는 초등학교 3층 창문에서 투신을 시도했으나 친구의 제지로 화를 면했다.

묻힐 뻔했던 이 사건은 발생 5개월여만인 지난 4월 다른 학생의 학부모가 학생들의 단체 채팅방에서 A양에 대한 온라인 괴롭힘 정황을 발견해 신고하면서 수면 위로 드러났다.

이후 열린 학교폭력대책심의위원회에서 가해 학생 5명은 신고된 사이버 폭력과 관련해 출석정지, 사회봉사 등의 처분을 받았다.

하지만 A양의 부모는 학폭위 심의에 A양의 자살 시도 사안이 누락된 점에 반발하고 있다. 초등학교 2학년때 해외에서 제주로 이주한 A양이 교내에서 같은 반 일부 학생으로부터 지속적인 놀림과 괴롭힘을 당한 것이 투신 시도에 영향을 줬다고 보고 있기 때문이다.

특히 투신 시도 사건 당시 관련 보고서나 유선 보고 접수 대장, 교육청 차원의 위기 개입 조사 및 조치 결과 등 학교폭력 예방과 대책에 관한 공식 기록이 전혀 남지 않은 것으로 확인되면서 교육당국의 부실 대응, 사건 은폐·축소 의혹을 제기하고 있다. A양의 투신을 만류한 친구 역시 큰 충격을 받았으나 그 어떤 정서적 지원도 이뤄지지 않았다.

도 교육청은 “2025년에 발생한 A양의 자살 시도와 관련해 학교는 당시 교육지원청에 유선으로 상황을 공유하고 보호자 안내, 긴급회의 및 상담지원 등 학생보호 조치를 했다”면서 “그러나 자살시도와 관련해 정식 문서 보고 및 기록 관리가 충분하지 못했던 부분이 있었던 것으로 파악된다”고 밝혔다.

도 교육청은 이어 “이번 사안과 관련해 학생의 자살 시도에 대한 대응과 학생 보호, 지원 과정 전반의 사실 관계를 종합적으로 조사하고 결과에 따라 필요한 후속 조치와 개선 방안을 마련하겠다”고 밝혔다.