오늘의 부고-김진구 명지의료재단 의료원장 모친상 외

■최중범 전 서울우유협동조합 유제품연구소장 겸 수의사 별세, 현용씨 부친상, 김성훈 전 OTTO 한국법인 대표이사 장인상, 김현지 파이낸셜뉴스 생활경제부 기자 외조부상=11일 서울성모병원, 발인 14일 (02)2258-5940
■김치관씨 별세, 윤호 전 서울문화사 부국장·미경 국제로타리클럽 한국지국 부지국장·미선·경희씨 부친상, 박영서 디지털타임스 논설위원·이택우 MUFG은행 서울지점 장인상=11일 서울성모병원. 발인 14일 (02)2258-5940
■장세현씨 별세, 김진구 명지의료재단 의료원장 모친상=11일 고양 명지병원. 발인 14일 (031)810-5444
■서판길씨 별세, 승룡 한국예탁결제원 지역서비스부 수석업무역 부친상=11일 논산 놀뫼시민장례원. 발인 13일 (041)733-0404
■조병선씨 별세, 장호익 동원개발 부회장 장모상=11일 해운대백병원. 발인 13일 (051)893-4444
■윤순혁씨 별세, 송윤주 에너지경제신문 건설부동산부 기자 외조모상=11일 안양메트로병원. 발인 13일 (031)449-9000