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본문 요약

지난 9일 새벽 광주 신가동 제2순환도로.

영상에는 선수단 버스가 사고 현장에 멈춘 뒤 여러 사람이 내려 구조와 진화에 나서는 장면이 담겼다.

신창무에게는 사고 다음 날 또 다른 경사가 찾아왔다.

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“겁났지만 구해야 했다”…불붙은 차에서 운전자 구조한 광주FC 신창무, 다음 날 둘째 딸 품었다

입력 2026.08.12 15:12

  • 황민국 기자

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광주 신창무가 지난 3월 광주월드컵경기장에서 열린 K리그1 인천 유나이티드전에서 3-2로 승리한 뒤 아내의 임신을 축하하는 세리머니를 하고 있다. 신창무가 선행에 나선 다음날 그 아이도 태어났다. 프로축구연맹 제공

광주 신창무가 지난 3월 광주월드컵경기장에서 열린 K리그1 인천 유나이티드전에서 3-2로 승리한 뒤 아내의 임신을 축하하는 세리머니를 하고 있다. 신창무가 선행에 나선 다음날 그 아이도 태어났다. 프로축구연맹 제공

지난 9일 새벽 광주 신가동 제2순환도로. 부천FC1995 원정을 마치고 돌아오던 프로축구 K리그1 광주FC 선수단 버스가 갑자기 멈춰 섰다. 도로 위에서는 승용차와 화물차가 충돌한 뒤 승용차 앞부분에 불이 붙고 있었다.

버스 문이 열리자 부주장 신창무(34)와 공격수 프리드욘슨이 가장 먼저 뛰어내렸다. 두 선수는 곧장 불이 난 차량으로 향했다. 운전석에는 의식을 잃은 운전자가 남아 있었다. 두 사람은 운전자를 차량 밖으로 끌어냈고, 뒤이어 내린 구단 스태프와 트레이너, 버스 운전기사 등이 소화기를 들고 초기 진화에 나섰다.

사고는 이날 오전 2시30분쯤 신가 지하차도 인근에서 발생했다. 주행 중이던 승용차가 앞서가던 화물차를 들이받았고 충격으로 차량에 불이 났다. 광주 선수단은 귀가 도중 현장을 목격한 뒤 즉시 구조에 나섰다.

신창무로 추정되는 광주FC 선수가 화재가 난 차량으로 다가가고 있다. 한문철tv 캡처

신창무로 추정되는 광주FC 선수가 화재가 난 차량으로 다가가고 있다. 한문철tv 캡처

신창무는 기자와 통화에서 “눈앞에서 차에 불이 붙는 것을 보고 일단 멈춰야겠다는 생각밖에 들지 않았다”며 “119에 신고한 뒤 차 안에 사람이 있을 것 같아 바로 뛰어갔다”고 말했다.

위험하지 않았던 것은 아니다. 신창무는 “차 문을 열 때는 겁이 났다. 운전자도 피를 많이 흘리고 있었다”며 “내가 다치는 것보다 구조하는 과정에서 운전자가 더 다치지 않을까 하는 걱정이 더 컸다”고 했다.

그는 “불이 더 번지기 전에 꺼내야 했다”며 “운전자가 의식을 잃은 상태여서 프리드욘슨과 함께 급히 힘을 써 밖으로 옮겼다”고 설명했다.

두 선수가 운전자를 구조하는 동안 주변에 있던 다른 선수단 구성원들도 움직였다. 구단 스태프와 트레이너, 버스 운전기사는 차량에 비치된 소화기를 들고 불길을 잡았다. 신창무는 “우리 둘만 한 일이 아니다. 다 같이 움직였기 때문에 큰 사고로 번지는 것을 막을 수 있었다”고 말했다.

이들의 구조 사실은 사고 이틀 뒤 교통사고 전문 유튜브 채널 ‘한문철TV’에 당시 영상이 제보되면서 알려졌다. 영상에는 선수단 버스가 사고 현장에 멈춘 뒤 여러 사람이 내려 구조와 진화에 나서는 장면이 담겼다.

신창무에게는 사고 다음 날 또 다른 경사가 찾아왔다. 출산을 앞두고 있던 아내가 둘째 딸을 낳았다. 신창무는 “사고가 알려진 뒤 연락이 정말 많이 왔다”며 “둘째가 태어난 사실까지 알려지면서 축하 전화를 더 많이 받았다”고 말했다.

아내의 반응은 달랐다. 신창무는 “이제 두 아이의 아빠가 되는데 왜 그렇게 겁 없이 뛰어드느냐고 혼이 났다”며 “그래도 사람을 구한 뒤 딸도 건강하게 태어나 더 감사한 마음이 들었다”고 웃었다.

광주는 올 시즌 쉽지 않은 시간을 보내고 있다. 정규리그 22경기에서 1승8무13패로 최하위에 머물러 있다. 지난 3월 인천 유나이티드를 3-2로 꺾은 뒤 반년 가까이 승리를 추가하지 못했다.

신창무는 “많은 분이 좋은 일을 했다고 말씀해주시는데, 이제는 팀에도 좋은 일이 생겼으면 한다”며 “나부터 더 열심히 뛰겠다. 다음 경기에서는 팬들에게 경기 결과로 좋은 소식을 전하고 싶다”고 말했다.

한국프로축구연맹도 광주 선수단에 대한 표창 여부를 검토하고 있다. 연맹 규정상 다른 사람에게 모범이 된 행위는 상벌위원회 심의를 거쳐 표창 대상이 될 수 있다.

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