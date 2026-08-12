지난해 미군 예멘 공습, 민간인 396명 사상 첫 공식 인정

지난해 미군의 예멘의 후티 반군을 대상으로 벌인 공습으로 153명의 민간인이 숨지고 243명이 다친 것으로 미 국방부 검토 결과 확인됐다. 미 국방부가 지난해 후티 공습 과정에서 발생한 민간인 피해 규모를 공식 인정한 것은 이번이 처음이다.

월스트리트저널(WSJ)은 11일(현지시간) 미 국방부가 의회에 이러한 내용의 내부 보고서를 보냈으며 이는 후티에 대한 폭격 작전 중 민간인 인명 피해 규모를 도널드 트럼프 미국 행정부가 처음 공식 인정한 사례라고 보도했다.

이 보고서는 미 중부사령부(CENTCOM)가 지난해 4월 세 차례 예멘 공습으로 민간인 153명이 사망하고 243명이 다친 것으로 집계한 사실을 담고 있다. 지난해 군사 작전에서 발생한 민간인 사상사 수는 늘어날 전망이다. CENTCOM은 후티를 상대로 한 작전 중 민간인 피해 가능성이 있는 15건도 추가 조사하고 있다고 의회에 보고했다.

미국은 지난해 봄 후티가 홍해를 항행하는 상선을 공격하자 이를 저지하기 위해 53일간 약 1000개의 목표를 공습했고 지난해 5월 초 작전을 종료한 뒤 휴전을 선언했다.

약 50일 동안 이어진 이 작전은 피트 헤그세스 국방장관이 민간인 피해를 줄이는 데 초점을 맞춘 국방부 조직을 해체한 뒤 처음으로 이뤄진 대규모 군사작전이었다. 헤그세스 장관의 인력 감축 지시에 따라 미 국방부의 민간인 피해를 조사하는 직원 90% 이상이 줄었다.

국방부가 제출한 자료를 보면 지난해 4월28일 미군 공습으로 예멘 북서부에서 민간인 68명이 숨진 것으로 나타났다. 또 지난해 4월17일에는 예멘 서부 라스 이사 항구 공격으로 민간인 80명이 숨지고 171명이 다친 것으로 조사됐다. 인권 옹호단체들은 이들 2건이 2001년 이후 미국 공격으로 발생한 단일 사건 기준 민간인 사망자 수 가운데 가장 많은 사례에 속한다고 보고 있다.

당시 후티를 대상으로 한 미국의 군사 작전이 한창인 가운데 헤그세스 장관이 시그널로 전송한 공습 작전이 유출되면서 논란이 일었다. 헤그세스 장관은 부인과 동생, 개인 변호사 등이 포함된 채팅방에도 군사 작전을 전송한 것으로 나타나 파문을 일으켰다.