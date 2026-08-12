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본문 요약

지난해 미군의 예멘의 후티 반군을 대상으로 벌인 공습으로 153명의 민간인이 숨지고 243명이 다친 것으로 미 국방부 검토 결과 확인됐다.

미 국방부가 지난해 후티 공습 과정에서 발생한 민간인 피해 규모를 공식 인정한 것은 이번이 처음이다.

월스트리트저널은 11일 미 국방부가 의회에 이러한 내용의 내부 보고서를 보냈으며 이는 후티에 대한 폭격 작전 중 민간인 인명 피해 규모를 도널드 트럼프 미국 행정부가 처음 공식 인정한 사례라고 보도했다.

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지난해 미군 예멘 공습, 민간인 396명 사상 첫 공식 인정

입력 2026.08.12 15:14

  • 조형국 기자

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지난해 3월15일(현지시간) 미군 공습으로 다친 아이가 예멘 북부 사다의 병원에 이송되고 있다. AP연합뉴스

지난해 3월15일(현지시간) 미군 공습으로 다친 아이가 예멘 북부 사다의 병원에 이송되고 있다. AP연합뉴스

지난해 미군의 예멘의 후티 반군을 대상으로 벌인 공습으로 153명의 민간인이 숨지고 243명이 다친 것으로 미 국방부 검토 결과 확인됐다. 미 국방부가 지난해 후티 공습 과정에서 발생한 민간인 피해 규모를 공식 인정한 것은 이번이 처음이다.

월스트리트저널(WSJ)은 11일(현지시간) 미 국방부가 의회에 이러한 내용의 내부 보고서를 보냈으며 이는 후티에 대한 폭격 작전 중 민간인 인명 피해 규모를 도널드 트럼프 미국 행정부가 처음 공식 인정한 사례라고 보도했다.

이 보고서는 미 중부사령부(CENTCOM)가 지난해 4월 세 차례 예멘 공습으로 민간인 153명이 사망하고 243명이 다친 것으로 집계한 사실을 담고 있다. 지난해 군사 작전에서 발생한 민간인 사상사 수는 늘어날 전망이다. CENTCOM은 후티를 상대로 한 작전 중 민간인 피해 가능성이 있는 15건도 추가 조사하고 있다고 의회에 보고했다.

미국은 지난해 봄 후티가 홍해를 항행하는 상선을 공격하자 이를 저지하기 위해 53일간 약 1000개의 목표를 공습했고 지난해 5월 초 작전을 종료한 뒤 휴전을 선언했다.

약 50일 동안 이어진 이 작전은 피트 헤그세스 국방장관이 민간인 피해를 줄이는 데 초점을 맞춘 국방부 조직을 해체한 뒤 처음으로 이뤄진 대규모 군사작전이었다. 헤그세스 장관의 인력 감축 지시에 따라 미 국방부의 민간인 피해를 조사하는 직원 90% 이상이 줄었다.

국방부가 제출한 자료를 보면 지난해 4월28일 미군 공습으로 예멘 북서부에서 민간인 68명이 숨진 것으로 나타났다. 또 지난해 4월17일에는 예멘 서부 라스 이사 항구 공격으로 민간인 80명이 숨지고 171명이 다친 것으로 조사됐다. 인권 옹호단체들은 이들 2건이 2001년 이후 미국 공격으로 발생한 단일 사건 기준 민간인 사망자 수 가운데 가장 많은 사례에 속한다고 보고 있다.

당시 후티를 대상으로 한 미국의 군사 작전이 한창인 가운데 헤그세스 장관이 시그널로 전송한 공습 작전이 유출되면서 논란이 일었다. 헤그세스 장관은 부인과 동생, 개인 변호사 등이 포함된 채팅방에도 군사 작전을 전송한 것으로 나타나 파문을 일으켰다.

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https://www.khan.co.kr/article/202504020600131

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