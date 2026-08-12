오늘 나오는 ‘이것’ 때문에 난리 난 유럽···준비 용품은 새벽 2시 택시 타고 사러 가야

12일(현지시간) 늦은 오후부터 북극해·그린란드·아이슬란드·대서양을 거쳐 프랑스·스페인·포르투갈로 이어지는 지역에서 개기일식이 관측될 예정이다. 20여 년 만에 유럽 본토에서 개기일식을 관측할 수 있다는 소식에 유럽인들은 일식 관측용 안경을 사기 위해 긴 줄을 서고, 관측 명당을 찾아다니고 있다.

영국 그리니치 왕립 천문대는 11일 오전 홈페이지를 통해 전례 없는 주문량으로 인해 일식 관측용 안경이 완전히 매진됐다고 밝혔다. 영국 런던에 사는 로즈 아사프(29)는 이날 안경을 사기 위해 새벽 2시쯤 근처 편의점을 돌아다녔다. 아사프는 뉴욕타임스(NYT)에 “우버를 타고 도착했을 때 엄청난 인파가 몰려있는 것을 봤다”고 말했다.

밤사이 공항을 통해 추가 물량이 들어올 것이란 소식에 이 가게 앞에선 아사프를 포함한 많은 사람이 1시간 넘게 줄을 섰다. 안경의 재고 정보를 공유하는 채팅앱 왓츠앱 그룹엔 7000명가량이 참여했고, 온라인에선 안경 판매 업체 정보를 공유하는 게시물들이 쏟아지고 있다.

이러한 현상은 유럽 전역에서 일어나고 있다. 프랑스에선 보통 약국, 안경점, 슈퍼마켓에서 일식 관측용 안경을 살 수 있지만 현재 재고가 남은 곳이 거의 없다고 프랑스 현지 매체 르몽드는 11일 전했다. 독일과 이탈리아 등 유럽 각국에서 ‘안경 대란’이 일어났다고 현지 매체들은 전했고, 일부 상인들이 안경 가격을 올려 팔면서 사람들 사이에선 볼멘소리가 나오기도 했다.

전문가들은 개기일식이 시작되기 전까지 태양을 직접 쳐다보면 위험하기 때문에 보호 안경을 착용해야 한다고 조언한다. 영국 왕립 안과의사협회는 1999년 개기일식 당시 관측 후 시력 문제를 겪은 사람이 약 70명에 달했다고 밝혔다. 통상 판지와 폴리에스터 필름으로 만드는 이 특수 안경은 눈에 손상을 줄 수 있는 태양 스펙트럼의 일부를 걸러낸다.

개기일식을 잘 볼 수 있는 곳에선 호텔 가격이 두 배 이상 오르기도 했다. 데이터 분석 업체 라이트하우스에 따르면 이날 밤 아이슬란드 수도 레이캬비크의 호텔 객실 평균 숙박비가 1000달러를 넘어서며 전년 대비 2배에 달했다.

이번 개기일식을 관측하기 좋은 장소로 알려진 스페인에서는 산과 해변에 사람들이 몰리면서 화재 위험이 증가할 수 있어 당국이 상황을 주시하고 있다. 스페인 당국은 이번 일식을 보기 위해 46만명의 해외 관광객이 스페인을 방문할 것이며, 차량 통행량은 약 150만건 증가할 것으로 예상했다.

이번 개기일식의 지속 시간은 짧을 것으로 전망된다. 미국 항공우주국(NASA)에 따르면 대부분 지역에서 개기일식은 2분 정도 지속한다. 개기일식이 진행되는 동안 하늘은 어두워지고 기온은 크게 떨어진다. 새와 벌 등 동물도 활동을 멈추거나 줄이는 등 개기일식에 반응한다.