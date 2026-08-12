김정관, 호남권 반도체 클러스터 부지 ‘팔비틀기’ 주장에 “기업이 최종 결정”

국회 산중위 전체회의…부지 선정 여야 공방 김정관 “정부가 광주 포함 다양한 부지 제안” ‘정치적 결정’ 비판엔 “2029·2030년도 느려”

김정관 산업통상부 장관이 3대 메가프로젝트 반도체 생산 거점으로 전남광주를 선정한 과정에 대해 “정부가 기업에 부지를 먼저 제안했다”며 최종 선택은 기업이 했다고 말했다.

김 장관은 12일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의에서 ‘호남권 입지를 누가 먼저 제안했느냐’는 김도읍 국민의힘 의원 질문에 “기업은 부지가 필요했고, 필요한 부지에 대해서 정부가 제안했다”고 말했다. 김 장관은 “광주를 포함해 다양한 부지를 제안했고 기업이 최종적으로 결정했다”고 설명했다.

국민의힘 의원들은 정부가 삼성전자와 SK하이닉스 등 기업을 압박해 전남광주를 반도체 클러스터 부지로 선정한 것 아니냐는 취지의 질문을 이어갔다.

이에 김 장관은 전남광주가 최적의 부지였다는 점을 여러 차례 강조했다. 김 장관은 ‘광주 군 공항이 왜 전국에서 가장 적합하다고 생각하는가’라는 박성민 국민의힘 의원 질문에 “일단 주민 수용 이슈가 없고 평평하면서도 300만평 정도의 부지를 찾기 쉽지 않다”며 “전력이나 용수 측면에서도 현재 가장 빨리 얻을 수 있는 지역으로 파악했다”고 설명했다.

전남광주 외에 다른 후보지가 어디였는지를 묻는 질문엔 “있었다”라고 답했을 뿐 구체적인 지역은 공개하지 않았다.

2028년 국회의원 총선거와 2030년 대통령 선거를 염두에 둔 정치적 결정이라는 비판에 대해선 “정치까지는 잘 모르겠고 기업 입장에서 봤을 땐, 반도체를 담당하는 장관 입장에서 봤을 땐 2029년, 2030년도 느리다고 생각하고 있다”고 말했다.

더불어민주당은 야당의 공세를 방어했다. 김원이 민주당 의원은 “삼성전자나 SK하이닉스 등 초거대 기업 팔을 정부가 비틀면 비틀어지는가”라고 말했다. 김 장관은 “그런 세상은 아니다”라고 답했다.

김 장관은 비슷한 취지의 같은 당 백혜련 의원 질문에 “이게 정치적으로 논의되는 것에 대해서 당혹스러운 입장”이라며 “기업 입장에선 하루라도 빨리 들어갈 수 있는 부지, 전력이나 용수를 다른 지역보다 빨리 구할 수 있는 부지가 필요했다”고 말했다. 김 장관은 이어 “그게 광주와 맞아떨어진 부분이고 정부 입장에선 국가균형발전 등도 고려했다”고 설명했다.

한편 김 장관은 지난 3일 정부가 발표한 세제개편안에서 철강과 석유화학 등 주요 산업이 생산세액공제 대상에서 빠진 데 대해 “앞으로 세법이나 시행령을 개정할 때 반영될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.