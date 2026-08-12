장애아동 조기발견·맞춤지원하는 서울시 통합 지원센터 문 연다

18세 미만 장애아동에 맞춤형 지원 계획 수립··· 9세 미만은 소견서만 있어도 서비스 제공 주민센터·지원센터에서 신청··· 지속 모니터링·가정방문 등 지원

서울시가 장애아동에게 맞춤형 지원을 제공하고 발달지연이나 장애 위험이 있는 영유아를 조기 발견하는 통합 지원센터를 연다.

서울시는 서울 강서구 등촌동 서울시어울림플라자 4층에 장애아동을 위한 통합 지원 센터인 ‘서울특별시 장애아동·발달장애 지원센터’를 연다고 12일 밝혔다. 기존 ‘서울특별시 발달장애인 지원센터’와 통합한 것이다.

이용 대상은 서울시에 거주하는 18세미만 장애아동과 9세 미만 장애아동·발달장애인이다. 9세 미만인 경우 장애 등록을 하지 않았더라도 발달재활서비스 대상자 결정 통지 확인서나 장애 의심 소견서가 있으면 서비스를 이용할 수 있다.

지원센터는 18세 미만 등록 장애아동을 대상으로 개인별 지원 계획을 수립하고, 지속적인 모니터링을 병행한다. 또 장애아동의 특성과 발달 수준, 가정환경 등을 종합적으로 고려해 맞춤형 지원계획을 수립하고 복지서비스를 제공한다. 서비스를 이용하려면 보호자나 전담 공무원이 관할 주민센터나 지원센터에 신청하면 된다.

발달지연·장애위험군 영유아를 조기에 발견하고 지원하는 서비스도 제공한다. 보호자가 지원센터에 방문하거나 온라인으로 신청하면 지원센터에서 가정에 방문하고 가족들의 욕구를 파악해 대상자로 적합한지 판단한다. 서비스 대상자로 선정되면 주 1회 40분씩 가정방문 통해 양육코칭을 받을 수 있다.

현재 서울시에 등록돼 있는 장애아동은 1만2668명으로, 이 가운데 자폐성장애(38.1%)와 지적장애(36.1%), 뇌병변장애(11.2%)가 전체의 80% 이상을 차지한다. 영유아건강검진 발달검사 결과 지속적인 관리가 필요한 영유아도 9756명으로 집계됐다.

정진우 서울시 복지실장은 “장애나 발달지연은 초기에 발견하고 적절한 자극과 복지서비스를 제공하는 ‘조기개입’이 아동의 성장에 무엇보다 중요하다”라며, “이번 지원센터 개소를 통해 장애아동을 위한 촘촘한 지원망을 구축하고, 나아가 장애아동 가족의 양육 부담을 덜고 삶의 질을 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.