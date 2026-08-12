창간 80주년 경향신문

부산시장·경남도지사, 이번주에만 세 차례 대면···부울경 통합 대화 물꼬 트일까

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

전재수 부산시장과 박완수 경상남도지사가 이번 주에만 세 차례 연달아 만날 것으로 예상되면서 부산·울산·경남 통합을 위한 대화가 시작될지에 관심이 쏠린다.

전 시장은 최근 경향신문 인터뷰에서 "부울경 통합과 관련해 박 지사와 우선 만나서 이야기를 나눠보겠다"고 밝혔다.

박 지사는 지난달 기자간담회에서 "전 시장을 만나 행정통합 등 여러 현안을 논의할 것"이라고 말한 데 이어, 지난 10일에는 "부산시장과 최종합의를 이끌어 낼 수 있도록 공동현안을 협의하라"고 직원들에게 지시했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

부산시장·경남도지사, 이번주에만 세 차례 대면···부울경 통합 대화 물꼬 트일까

입력 2026.08.12 15:50

  • 김준용 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 선호 매체로 추가
전재수 부산시장이 지난달 10일 경향신문 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 부산시 제공

전재수 부산시장이 지난달 10일 경향신문 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 부산시 제공

전재수 부산시장과 박완수 경상남도지사가 이번 주에만 세 차례 연달아 만날 것으로 예상되면서 부산·울산·경남 통합을 위한 대화가 시작될지에 관심이 쏠린다.

12일 부산시 등에 따르면 전 시장과 박 지사는 이날 오후 경남 창원시 한화에어로스페이스 사업장에서 열린 ‘동남권 지역인재 양성 협약식’에서 만났다. 지난 6·3 지방선거 이후 두 사람이 대면하는 자리는 이번이 사실상 처음이다.

양측은 13일 오후 부산 중구 코모도호텔부산에서 열리는 해양수산부 ‘동남권 해양수도권 조성 및 공동 투자 유치 활성화를 위한 상생협약’에서도 만날 것으로 예상된다. 이 행사에는 김상욱 울산시장도 참석할 예정이다.

이어 오는 14일에는 서울에서 열리는 대한민국 시도지사협의회에 참석한다. 전 시장은 당초 14일 행사에 가지 않으려 했지만, 박 지사가 참석한다는 소식을 듣고 기존 일정을 바꿨다.

부산시 관계자는 “12, 13일은 행사 참석이 목적인 만큼 첫 인사 정도를 나누는 자리가 될 것 같다”며 “14일에는 대화를 위한 시간이 있을 것으로 예상한다”고 말했다.

부산시와 정치권 등에서는 이들이 부울경 통합을 위한 본격적인 협상에 들어가지 않을지에 주목한다. 일각에서는 이달 말 양측의 정식 만남이 잡힐 것이라는 분석이 나온다.

전 시장은 최근 경향신문 인터뷰에서 “부울경 통합과 관련해 박 지사와 우선 만나서 이야기를 나눠보겠다”고 밝혔다. 박 지사는 지난달 기자간담회에서 “전 시장을 만나 행정통합 등 여러 현안을 논의할 것”이라고 말한 데 이어, 지난 10일에는 “부산시장과 최종합의를 이끌어 낼 수 있도록 공동현안을 협의하라”고 직원들에게 지시했다.

박완수 경남도지사가 지난달 8일 도정회의실에서 민선 9기 출범 이후 첫 기자간담회를 하고 있다. 경남도 제공

박완수 경남도지사가 지난달 8일 도정회의실에서 민선 9기 출범 이후 첫 기자간담회를 하고 있다. 경남도 제공

다만 통합을 바라보는 두 사람의 입장 차는 여전하다. 전 시장은 특별연합(메가시티)을 먼저 구성해 광역사업의 예산 확보에 나서자는 입장이다. 박 지사는 행정통합을 추진하고 2028년 총선 때 통합단체장 선출 안을 고수한다.

특별연합은 지자체가 현재 지위를 유지한 채 광역사무 처리를 위한 기구를 만드는 형태다. 행정통합은 전남광주 모델처럼 여러 지자체를 하나로 묶는 방식이다.

지난 6·3 지방선거 이후 부산과 울산에는 더불어민주당 소속 시장이 취임했지만, 경남도지사는 국민의힘 소속이다. 이 때문에 경남도와의 협의가 부울경 통합을 위한 핵심으로 평가된다.

전 시장은 “울산과는 충분히 공감대를 만들어가고 있다”며 “최근에도 김 시장과 부울경 인재 육성을 위한 방안을 마련하자는 취지로 서로의 아이디어를 공유하기도 했다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글