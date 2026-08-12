부산시장·경남도지사, 이번주에만 세 차례 대면···부울경 통합 대화 물꼬 트일까

전재수 부산시장과 박완수 경상남도지사가 이번 주에만 세 차례 연달아 만날 것으로 예상되면서 부산·울산·경남 통합을 위한 대화가 시작될지에 관심이 쏠린다.

12일 부산시 등에 따르면 전 시장과 박 지사는 이날 오후 경남 창원시 한화에어로스페이스 사업장에서 열린 ‘동남권 지역인재 양성 협약식’에서 만났다. 지난 6·3 지방선거 이후 두 사람이 대면하는 자리는 이번이 사실상 처음이다.

양측은 13일 오후 부산 중구 코모도호텔부산에서 열리는 해양수산부 ‘동남권 해양수도권 조성 및 공동 투자 유치 활성화를 위한 상생협약’에서도 만날 것으로 예상된다. 이 행사에는 김상욱 울산시장도 참석할 예정이다.

이어 오는 14일에는 서울에서 열리는 대한민국 시도지사협의회에 참석한다. 전 시장은 당초 14일 행사에 가지 않으려 했지만, 박 지사가 참석한다는 소식을 듣고 기존 일정을 바꿨다.

부산시 관계자는 “12, 13일은 행사 참석이 목적인 만큼 첫 인사 정도를 나누는 자리가 될 것 같다”며 “14일에는 대화를 위한 시간이 있을 것으로 예상한다”고 말했다.

부산시와 정치권 등에서는 이들이 부울경 통합을 위한 본격적인 협상에 들어가지 않을지에 주목한다. 일각에서는 이달 말 양측의 정식 만남이 잡힐 것이라는 분석이 나온다.

전 시장은 최근 경향신문 인터뷰에서 “부울경 통합과 관련해 박 지사와 우선 만나서 이야기를 나눠보겠다”고 밝혔다. 박 지사는 지난달 기자간담회에서 “전 시장을 만나 행정통합 등 여러 현안을 논의할 것”이라고 말한 데 이어, 지난 10일에는 “부산시장과 최종합의를 이끌어 낼 수 있도록 공동현안을 협의하라”고 직원들에게 지시했다.

다만 통합을 바라보는 두 사람의 입장 차는 여전하다. 전 시장은 특별연합(메가시티)을 먼저 구성해 광역사업의 예산 확보에 나서자는 입장이다. 박 지사는 행정통합을 추진하고 2028년 총선 때 통합단체장 선출 안을 고수한다.

특별연합은 지자체가 현재 지위를 유지한 채 광역사무 처리를 위한 기구를 만드는 형태다. 행정통합은 전남광주 모델처럼 여러 지자체를 하나로 묶는 방식이다.

지난 6·3 지방선거 이후 부산과 울산에는 더불어민주당 소속 시장이 취임했지만, 경남도지사는 국민의힘 소속이다. 이 때문에 경남도와의 협의가 부울경 통합을 위한 핵심으로 평가된다.

전 시장은 “울산과는 충분히 공감대를 만들어가고 있다”며 “최근에도 김 시장과 부울경 인재 육성을 위한 방안을 마련하자는 취지로 서로의 아이디어를 공유하기도 했다”고 말했다.