대구, 취수원 ‘복류수·강변여과수’ 개발방안 추가 검증···지역 전문가 등 나서

대구시는 취수원의 대안으로 정부가 추진 중인 복류수·강변여과수 개발안에 대해 지역 전문가 중심의 교차·추가 검증에 나선다고 12일 밝혔다.

이번 검증은 정부 및 대구시 공동 검증위원회의 기술적 검증과 별도로 추진된다. 대구시는 충분한 수량 확보와 수질 안정성, 수질오염사고 대응, 장기 운영 및 유지관리 등 주요 쟁점을 검토하고 현장 적용 가능성과 장기적인 안정성 등을 종합적으로 분석한다는 방침이다.

검증단은 대구정책연구원 3명, 지역 학계 및 물 분야 엔지니어 등 외부 전문가 15명, 대구시 실무진 3명 등 총 21명으로 구성된다. ‘수량·운영’, ‘수질·사고대응’, ‘소통·갈등관리’ 등 실무형 그룹 3개로 나눠 매월 검증이 이뤄질 전망이다.

검증단에서는 정부 실증자료와 향후 조사·검증자료를 지속적으로 분석하고, 분야별 전문가 의견을 종합해 개선사항과 정책적 제언을 낼 예정이다.

수량·운영 분야에서는 취수량(1일 60만t) 확보 가능 여부와 시설 규모, 장기 운영에 따른 관로 폐색 여부 등 취수 안정성을 중점적으로 검토한다. 수질·사고대응 분야에서는 실증실험의 수질개선 효과와 함께 수질의 장기적 안정성 및 수질오염사고 대응 방안을 종합적으로 살핀다.

시민 사회와의 원활한 소통체계 마련과 함께 검증 결과를 시민들이 쉽게 확인할 수 있도록 콘텐츠 활용방안를 논의하는 등 ‘소통·갈등관리’ 분야에서의 노력도 뒤따른다.

대구시는 지역 검증을 통해 확인되는 사항 및 전문가 의견을 정부와 공유하고, 검증 결과가 정부의 타당성 조사와 취수원 정책에 반영될 수 있도록 추진하기로 했다.

한편 대구시는 오는 13일 문산정수장에서 ‘취수원 신대안 지역검증단’ 첫 회의를 열고 정부의 복류수 실증실험 1차 결과를 공유할 예정이다. 또한 실효성 있는 검증을 위한 실무형 그룹 운영방안도 논의한다.

장재옥 대구시 맑은물추진단장은 “지역 전문가들과 함께 수량과 수질은 물론 장기 운영까지 전 주기에 걸쳐 철저히 검증하겠다”며 “시민들이 신뢰할 수 있는 최적의 취수원 확보방안을 마련하겠다”고 말했다.