“발전공기업 통합본사 잡아라” 충남도, 유치 전담팀 띄웠다

충남도·보령·당진·태안 등 30여명 참여 유치 논리 개발·대외협력 등 추진

충남도가 발전공기업 통합본사 유치를 위한 전담팀(TF)을 구성하고 선제적인 유치 전략 마련에 나섰다.

충남도는 12일 도청에서 홍종완 행정부지사 주재로 ‘발전공기업 통합본사 충남 유치 전담팀 제1차 회의’를 개최했다.

전담팀은 논리개발, 동향분석, 대외협력, 시군협력, 정책자문 등 5개 분야로 구성됐다. 발전공기업 통합 방향을 분석하고 정부 설득을 위한 유치 논리를 마련하는 등 통합본사 유치를 위한 전반적인 역할을 맡는다.

충남도는 특히 충남 서해안이 국가 에너지 전환을 이끌 수 있는 최적지라는 점을 부각할 계획이다.

충남은 총 발전설비 2만7464㎿로 전국의 18%를 차지하며 전국 발전량 1위 지역이다. 전국 화력발전소 60기 가운데 28기가 충남에 집중돼 있다.

도는 이 같은 발전 인프라를 기반으로 석탄화력발전소 폐지에 따른 지역경제·노동·자산 분야의 ‘정의로운 전환’을 추진하는 동시에 기존 전력 기반시설을 무탄소 발전으로 전환해 충남을 재생에너지 거점으로 육성한다는 구상이다.

특히 ‘석탄화력발전소 노동자 및 폐지지역 지원 특별법’ 등과 연계해 발전소 폐지 지역의 산업 전환을 뒷받침하고 이를 발전공기업 통합본사 유치 논리로 활용한다는 방침이다.

충남도는 민선 9기 출범 이후 국회 기후에너지환경노동위원회 위원장과 여당 간사, 기후부 장관, 국무총리 등을 만나 통합본사 충남 유치를 건의하는 등 대정부 활동도 이어가고 있다. 국회의원 공동 성명서 발표 등 정치권과의 공조에도 나서고 있다.