‘부산 방문’ 중국 관광객에 ‘소변 테러’한 일본인···징역형 집행유예

징역 6개월·집행유예 2년 선고

부산을 방문한 중국인 여성을 상대로 ‘소변테러’를 한 일본인 남성이 징역형의 집행유예를 선고 받았다.

부산지법 형사3단독 박주영 판사는 12일 강제추행 등 혐의로 재판에 넘겨진 일본인 A씨(30대)에게 징역 6개월에 집행유예 2년을 선고했다.

A씨는 지난 4월15일 부산 부산진구의 한 게스트하우스 다인실에서 중국인 여성 여행자 B씨의 머리를 만지고, 침대 옆에서 자신의 주요 부위를 드러낸 혐의를 받는다. A씨는 또 B씨의 여행 가방 등에 소변을 본 혐의도 받았다.

재판부는 이날 “범행 내용과 경위에 비춰봤을 때 죄질이 좋지 않다”며 “피해자가 외국에서 상당한 정신적 충격을 받았을 것으로 보인다”고 말했다.

재판부는 A씨가 당시 술을 과도하게 마신 점과 일본에서 별다른 범죄 전력이 없는 점 등을 참작했다. 또 사건 직후 A씨에게 사과하고, 반성한 점도 고려했다.

이 사건은 피해자인 B씨가 중국 내 SNS에 관련 내용을 올리면서 알려졌다. 해당 게시물은 3천만 건 이상 조회 수를 기록한 것으로 알려졌다.