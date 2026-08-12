이 대통령 “여러 현안 원만히 풀어나갈 수 있을 것” 스틸 대사 “폭넓게 소통하겠다”

이재명 대통령이 12일 미셸 스틸 주한 미국대사와 처음 만나 “양국 간 여러 현안들도 합리적이고 적극적인 대화와 협력 과정을 통해 원만히 풀어나갈 수 있을 것이고, 이를 통해 양국 관계는 더욱더 고도화될 것”이라고 말했다. 스틸 대사는 “한·미 간 상호 이해와 우호 협력 증진을 위해 노력하겠다”고 말했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대에서 새로 부임한 대사 4명에게서 신임장을 전달받았다. 스틸 대사를 비롯해 반다 마리아 디아스 스텔제르 세케이라 주한 포르투갈대사, 자말 알 수와이디 주한 아랍에미리트대사, 숀 호이 주한 아일랜드 대사가 신임장 제정식에 참석했다.

이 대통령은 신임장 제정식 이후 스틸 대사와의 환담에서 “한국 문화와 사회에 깊은 이해를 가진 스틸 대사가 한·미동맹을 더욱 굳건히 발전시켜 나가는 데 있어 든든한 가교역할을 해 줄 것으로 기대한다”고 말했다고 강유정 청와대 수석대변인이 서면브리핑을 통해 전했다. 스틸 대사는 “한국에 부임하게 돼 매우 기쁘고 한국 정부 및 국민과 폭넓게 소통하겠다”고 말했다.

신임장 제정식은 본국의 국가원수에게 받은 신임장을 주재국 대통령에게 전달하는 외교 행사다. 스틸 대사로부터 신임장을 받은 이 대통령은 “어서 오십시오”라고 말했다.

스틸 대사는 신임장 제정식 전 위성락 국가안보실장, 조현 외교부 장관과 만나 이야기를 나누기도 했다.

1955년 서울에서 태어난 스틸 대사는 일본을 거쳐 1975년 미국으로 이민했다. 2011~2014년 성 김 전 대사에 이은 두 번째 한국계 주한 미 대사다.

이날 신임장 제정식에는 배우자가 동행하는 외교 관례에 따라 스틸 대사의 배우자인 숀 스틸 변호사도 참석했다. 이 대통령은 스틸 변호사에게도 “어서 오십시오”라고 한 뒤 스틸 대사와 함께 기념촬영을 했다. 이 대통령은 나머지 대사들의 배우자나 수행원과도 기념촬영을 했다.

스틸 변호사는 지난달 30일 스틸 대사 부임 이후 조 장관을 처음 예방한 자리 등 주요 일정에 함께 참여하고 있다. 스틸 변호사는 미 캘리포니아주 공화당 의장을 지냈다. 그는 트럼프 대통령과 직접 소통이 가능한 것으로도 알려졌다. 스틸 변호사는 이날 정장 차림에 공화당의 상징인 적색 넥타이를 했다.

정부는 스틸 변호사가 스틸 대사의 공식 석상에 동행하는 것을 긍정적으로 보고 있다. 특히 스틸 변호사가 현 정부가 친중 정부라는 트럼프 행정부와 미 공화당 일부 인사들의 시각을 바꿔줄 가교 역할을 해주길 기대하는 것으로 알려졌다.