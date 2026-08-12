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본문 요약

SK하이닉스에서 생산직과 기술·사무직을 아우르는 '통합노조'가 곧 출범할 전망이다.

최승호 초기업노조 위원장은 지난주 통합노조 임시위원장으로부터 연락을 받았다면서 "지난해 SK하이닉스 청주 노조로부터 삼성 초기업노조가 도움을 받은 선례가 있다. 현재 반도체 업계 근로자들이 공통으로 겪고 있는 큰 이슈들에 대해 양측이 공동 성명을 내는 방안도 적극 검토할 예정"이라고 밝혔다.

다만 통합노조가 출범하더라도 올해 임단협에 참여할 수 있을지 여부는 불투명하다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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SK하이닉스 ‘통합노조’ 곧 출범…‘성과급 100% 현금 지급’ 요구

입력 2026.08.12 16:20

  • 김유진 기자

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11일 경기도 용인시 처인구 원삼면 일대에 건설중인 SK하이닉스 반도체 팹의 모습. 2026.8.11 국회사진기자단·연합뉴스

11일 경기도 용인시 처인구 원삼면 일대에 건설중인 SK하이닉스 반도체 팹의 모습. 2026.8.11 국회사진기자단·연합뉴스

SK하이닉스에서 생산직과 기술·사무직을 아우르는 ‘통합노조’가 곧 출범할 전망이다. 성과급(PS) 현금 지급 원칙 유지를 내건 SK하이닉스 통합노조는 올해 반도체 부문 성과급 합의를 주도한 삼성전자 초기업노조와도 연대하겠다는 입장이다. ‘영업이익 N%’ 성과급을 둘러싼 산업계 노사 갈등이 새로운 국면에 접어들 수도 있다는 관측이 나온다.

12일 업계에 따르면 SK하이닉스 통합노조 설립을 추진하는 태스크포스(TF)는 지난 8일 관할 기관에게 노조 설립신청서를 제출하고 막바지 절차를 진행 중이다. 현재 통합노조에 가입한 조합원 수는 1250명을 넘어섰다. 이르면 이날 중 통합노조가 정식 출범할 가능성도 있다.

현재 SK하이닉스는 전임직(이천·청주)과 기술사무직 등 3개 노조가 사측과 각각 교섭하는 복수 노조 체제다. 통합노조는 교섭 창구를 일원화해 사측에 대한 협상력을 높인다는 구상이다. 전체 구성원(약 3만5000명)의 과반 이상인 1만8000명의 조합원을 확보해 과반 노조 지위를 획득하겠다는 목표다. 통합노조 TF는 “민주노총·한국노총 등 상급단체에 종속되지 않는 100% 독립노조로, 단합력과 협상력을 높여 외부 압박 및 사측에 대응할 힘을 최대한 만들겠다”고 밝혔다.

통합노조의 최우선 의제는 성과급 지급 방식이다. 사측이 성과급 일부를 주식으로 지급하려는 것에 강력 반대하고 있다. 삼성전자 초기업노조와도 연대하겠다는 의사를 밝혔다. 최승호 초기업노조 위원장은 지난주 통합노조 임시위원장으로부터 연락을 받았다면서 “지난해 SK하이닉스 청주 노조로부터 삼성 초기업노조가 도움을 받은 선례가 있다. 현재 반도체 업계 근로자들이 공통으로 겪고 있는 큰 이슈들에 대해 양측이 공동 성명을 내는 방안도 적극 검토할 예정”이라고 밝혔다.

다만 통합노조가 출범하더라도 올해 임단협에 참여할 수 있을지 여부는 불투명하다. SK하이닉스 노사는 전날 6차 임단협 교섭을 진행했지만 결론을 내지 못했다. 통합노조 TF는 “교섭 참여 가능성을 최대한 검토하고, 불가능할 경우 교섭 참관·진행상황 공개 요구·구성원 의견 전달 등 가능한 방법을 추진하겠다”고 밝혔다.

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