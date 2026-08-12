네이버웍스, 행정 특화 AI 3종 공개…“공무원 업무 방식 바꾼다”

네이버클라우드가 행정 업무에 특화한 인공지능(AI) 서비스 3종을 공개하며 공공 협업툴 시장 공략에 속도를 높인다.

네이버클라우드는 오는 13일 AI 협업툴 ‘네이버웍스’의 신기능 3종을 발표한다고 12일 밝혔다.

핵심은 에이전틱 AI 구축 솔루션 ‘EASY(Enterprise Agent Solution for You)’다. AI 전문 지식이 없어도 자연어 문장으로 업무를 설명하면 곧바로 실행 가능한 에이전트가 자동으로 만들어진다. 기관 통제 아래 스스로 판단하고 행동하는 완전 자율형 에이전트라는 점이 특징이다.

오는 9월부터 전방 배치 엔지니어(FDE)를 투입해 기관별 에이전트를 고객과 함께 발굴·개발하고, 내년 상반기 정식 출시될 예정이다.

행정망 안에서도 ‘네이버 AI 검색’을 쓸 수 있게 된다. 네이버의 생성형 AI 기반 대화형검색 서비스인 ‘AI탭’을 응용프로그램 인터페이스(API) 형태로 연동해 ‘AI 스튜디오’에서 활용하는 방식이다. 보안 문제로 외부 검색이 제한적이던 행정 환경에서도 최신 외부 정보와 소속 부처의 내부 문서를 한 화면에서 함께 확인할 수 있다.

문서 협업·지식 관리서비스인 ‘페이지(Page)’도 공개했다. 여러 구성원이 하나의 문서를 함께 쓰고 그 결과물을 조직의 지식으로 쌓아가는 툴이다. 한글·엑셀·워드·PDF 등 다양한 형식의 파일을 불러와 이어서 작업할 수 있다. AI 스튜디오와 결합하면 흩어진 자료를 AI가 취합해 한 페이지로 정리하고, 이렇게 쌓인 페이지는 부처의 지식 베이스가 돼 구성원의 검색과 질의에 쓰인다.

네이버웍스는 지난 3월 시범사업 평가를 거쳐 행정안전부·과학기술정보통신부·식품의약품안전처의 공식 협업 플랫폼으로 채택됐다. 향후 중앙부처와 지자체 공무원 70만 명 이상으로 적용 범위를 넓힐 계획이다.

경성민 네이버클라우드 제품전략 총괄은 “자료를 찾고 취합하고 정리하는 일은 AI에게 맡기고, 공무원은 정책을 고민하고 국민을 살피는 행정 본연의 가치에 더욱 집중할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.