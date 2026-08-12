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사비로 무려 30억 ‘통 큰 선물’···임직원 6만9천명에 보양식 쏜 회장

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본문 요약

김승연 한화그룹 회장이 국내 임직원 6만9000명 전원에게 사비로 마련한 보양식을 선물한다.

김 회장은 선물에 동봉한 메시지에서 "끊임없는 도전과 난관 속에서도 묵묵히 각자의 자리에서 최선을 다해준 임직원 여러분의 헌신에 깊은 감사를 드린다"고 말했다.

김 회장은 임직원뿐 아니라 가족까지 함께 보살펴야 한다는 생각으로 2004년부터 매년 대학수학능력시험을 앞둔 임직원 자녀들에게 합격 기원 선물과 격려 편지를 보내고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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사비로 무려 30억 ‘통 큰 선물’···임직원 6만9천명에 보양식 쏜 회장

입력 2026.08.12 16:45

수정 2026.08.12 17:05

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  • 박홍두 기자

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한화 김승연 회장, 삼계탕·갈비탕·설렁탕 전달

“묵묵히 최선을 다해준 여러분의 헌신에 감사”

김승연 한화그룹 회장. 한화그룹 제공

김승연 한화그룹 회장. 한화그룹 제공

김승연 한화그룹 회장이 국내 임직원 6만9000명 전원에게 사비로 마련한 보양식을 선물한다.

12일 한화그룹에 따르면 김 회장은 무더운 여름 임직원의 건강을 챙기기 위해 삼계탕과 갈비탕, 설렁탕으로 구성된 보양식 세트를 임직원의 집으로 보낸다. 30억원이 넘는 선물 비용은 김 회장이 사비로 지출했다. 김 회장은 선물에 동봉한 메시지에서 “끊임없는 도전과 난관 속에서도 묵묵히 각자의 자리에서 최선을 다해준 임직원 여러분의 헌신에 깊은 감사를 드린다”고 말했다.

김 회장은 임직원뿐 아니라 가족까지 함께 보살펴야 한다는 생각으로 2004년부터 매년 대학수학능력시험을 앞둔 임직원 자녀들에게 합격 기원 선물과 격려 편지를 보내고 있다. 코로나19 확산 당시에는 감염된 임직원에게 쾌유를 기원하는 편지와 꽃을 보내기도 했다. 한화그룹 관계자는 “이번 보양식 선물에는 임직원과 가족을 소중히 여기는 김 회장의 마음이 담겼다”고 설명했다.

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