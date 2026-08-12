‘호르무즈 협상 교착’ 속 홍해서 첫 후티 공격 인한 사망자···종전 협상 불씨 꺼지나

호르무즈 해협 재개방을 두고 미국과 이란의 지난한 힘겨루기가 이어지는 가운데 대체 항로인 홍해에서 예멘의 친이란 반군 후티에 의한 인명 피해가 발생했다. 미군은 대이란 해상 봉쇄를 뚫으려던 선박을 공격했다. 희망의 불씨를 살리려는 중재국들의 동분서주가 계속되고 있지만, 역내 긴장 고조와 함께 기대는 점차 희미해지는 분위기다.

국제사회의 인정을 받는 예멘 정부는 11일(현지시간) 후티 반군이 홍해 입구의 바브엘만데브 해협을 지나던 이집트 회사 소유의 소형 화물선 티하마호에 탄도미사일 3발을 발사했다고 밝혔다. 이 공격으로 파키스탄·인도네시아 국적 선원을 포함해 총 6명이 숨지고 10명이 다쳤다.

후티는 이후 성명을 내고 바브엘만데브 해협에서 자신들의 해상 봉쇄를 위반한 선박을 공격했으며, 해당 선박이 사우디아라비아의 군사 장비를 운반하고 있었다고 주장했다. 이들은 선박명을 공개하지 않았으나 로이터통신이 기존 선박 사진 등 자료를 대조해 해당 선박이 티하마호임을 확인했다고 전했다.

이는 지난 2월 말 미·이란 전쟁 발발 이후 후티의 선박 공격으로 인한 첫 인명 피해다. 이란의 대리 세력 중 하나로 수도 사나 등 북동부를 장악 중인 후티는 지난달 사우디아라비아를 상대로 홍해 내 해상 봉쇄를 선언한 뒤 사우디 유조선 등 관련 선박을 공격해왔다. 사우디가 이에 대응해 예멘 내 후티 장악 지역을 공격하면서 양측 간 군사적 긴장이 최고조로 치닫고 있다. 바브엘만데브 해협은 홍해를 드나드는 관문으로 세계 해상 물류의 핵심 요충지 중 하나다.

같은 날 미국의 대이란 군사작전을 이끄는 중부사령부는 오만만에서 이란 항구로 향하던 파나마 국적의 컨테이너선에 미사일 2발을 발사했다고 밝혔다.

중부사령부는 이어 해당 선박이 이란에 대한 미국의 해상 봉쇄를 지키라는 거듭된 경고를 무시했으며, 공격은 조타 장치를 무력화하는 수준에 그쳤다고 설명했다. 실제 선원 17명 전원의 안전이 확인됐다고 월스트리트저널(WSJ)이 전했다. 이는 미국이 지난 4월 대이란 해상 봉쇄를 선언한 이후 이뤄진 12번째 선박 공격이다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 이날 대이란 경제 압박을 지속하는 동시에 필요할 경우 추가 군사 행동에 나설 수 있다는 입장을 재확인했다. 그는 이날 공개된 보수 성향 매체 ‘리얼 아메리카 보이스’ 인터뷰에서 “우리가 내버려 두기만 해도 그들(이란)은 실패할 것”이라며 이란의 경제난이 심각한 만큼 경제 제재 등 압박을 계속하면 이길 수 있다는 취지로 말했다.

그러면서 이란을 “정말, 정말 강하게 타격하는 것”을 언급하며 추가 군사 행동 가능성도 열어뒀다. 그는 “미친 듯이 탄약을 만들어내고 있다”며 무기 재고 부족 우려를 불식시키는 한편 호르무즈 해협을 미군이 완전히 통제하고 있다는 기존 주장도 되풀이했다.

중재국들은 긴장 완화를 위해 분주하게 움직이고 있다. 파키스탄의 카와자 아시프 국방부 장관은 이날 미국과 이란이 호르무즈 해협과 관련한 “‘모종의 합의’에 가까워졌다”며 “평화를 향한 방향으로 상황이 다시 전개되고 있다”고 밝혔다. 또 다른 중재국 카타르도 호르무즈 해협 통항을 둘러싼 이란과 오만 간 협상이 상당한 진전을 보였다고 말했다.

다만 양측 모두 구체적인 내용은 설명하지 않았다. 현재 중재국을 통한 간접 접촉 외 미국과 이란의 직접 대화는 이뤄지지 않고 있다. 이란이 호르무즈 해협 재개방 조건으로 전쟁 피해 배상 등 6가지 항목을 내건 데 대해 트럼프 대통령이 지난 50년간 미국이 입은 피해를 배상하라며 맞대응하는 등 양측의 이견은 좀처럼 좁혀지지 않고 있다.