AI에 밀려 붕괴한다더니···‘사스(SaaS)’의 반격, 계속될까

소프트웨어 산업이 2분기 실적 호조세를 보이며 인공지능(AI)에 밀려 붕괴할 수 있다는 이른바 ‘사스포칼립스(SaaSpocalypse, 서비스형 소프트웨어 기업의 종말)’ 공포에서 벗어나고 있다. 소프트웨어 기업이 역으로 AI 기능을 흡수해 서비스를 고도화하는 흐름도 나타나고 있다. 다만 AI 시대에 맞는 소프트웨어 기업으로 서비스를 개편하는지에 따라 기업별 양극화 현상도 뒤따른다.

12일 야후 파이낸스 등에 따르면 클라우드 기반 소프트웨어 기업에 투자하는 상장지수펀드(ETF)인 위즈덤트리 클라우드 컴퓨팅(WCLD)은 지난 11일(현지시간) 40.11달러에 거래를 마쳤다. 한 달 전과 비교하면 18.2% 올랐고, 올해 사스포칼립스 공포가 극에 달한 지난 4월 저점과 비교하면 66.1% 급등했다.

연초만 해도 AI가 직접 업무용 애플리케이션을 만들어 소프트웨어를 대체할 것이라는 전망이 업계를 짓눌렀다. 소프트웨어가 사실상 ‘복제품’으로 전락하면서 업계 진입장벽이 사라질 수 있다는 것이다. 앤트로픽이 지난 1월말 협업툴인 ‘클로드 코워크’ 기능을 업데이트 한 후 일주일 새 서비스나우·어도비 등 주요 소프트웨어 기업 주가는 20~30% 급락했다. 벤처캐피탈 업계에서 소프트웨어 기업을 평가할 때 ‘AI가 똑같은 제품을 만들 수 있는지’를 우선 따지는 흐름도 생겼다.

AI 에이전트가 ‘계정당 과금’이라는 소프트웨어 비즈니스 모델을 훼손할 것이라는 분석도 공포를 키웠다. AI 에이전트가 직원 여러 명 몫의 업무를 하면 기업이 구매할 소프트웨어 계정이 줄기 때문이다.

그러나 최근 소프트웨어 기업들이 연이어 호실적을 발표하면서 우려는 다소 완화되는 분위기다. 클라우드 기반 전자상거래 기업 쇼피파이는 지난 5일 2분기 매출이 전년 대비 34% 늘었고, 3분기 실적도 예상보다 높을 것이라고 발표한 후 주가가 18% 넘게 급등했다. 다음날 기대를 뛰어넘는 호실적을 기록한 협업 소프트웨어 기업 아틀라시안도 주가가 35% 가까이 오르며 상승 대열에 합류했다.

배경에는 기업들의 ‘전환비용’ 문제가 있다. 대형 소프트웨어가 이미 기업의 고유 데이터와 업무 흐름을 장악하고 있어 전면 전환이 쉽지 않기 때문이다. AI가 기능은 복제할 수 있어도 축적된 데이터와 권한 체계를 재설계하는 것은 또 다른 문제다. 갈아타는 비용이 많이 들다 보니 기업들이 기존 소프트웨어를 통해 AI를 도입하는 쪽으로 선회하고 있다. 벤처캐피탈 a16z에 따르면 기업 고객의 65%가 AI를 도입할 때 신생 업체보다 기존 거래처를 택하겠다고 답했다.

소프트웨어 기업들은 AI 맞춤형으로 서비스 개편에 나서 AI 시대에 대비하고 있다. 서비스나우는 2분기 AI 제품 연간화매출액이 10억달러를 넘겼고, 에이전틱 AI를 처음 구매한 고객도 전년 대비 45% 증가했다고 밝혔다. 세일즈포스도 AI 에이전트를 출시하고 수행 업무량에 따른 ‘종량제’를 채택했다.

다만 모든 기업이 회복세를 보이는 것은 아니다. 같은 업종 내에서도 성적이 엇갈린다. 고객관계관리(CRM) 소프트웨어 기업 허브스팟은 실적 발표 후 주가가 19% 급락했다. 성과 기반 과금으로 사업 모델을 바꾸는 과정에서 3분기 매출 전망이 시장 기대에 못 미친 탓이다. 향후 기업의 핵심 데이터와 업무 흐름을 장악했거나, AI 사용이 늘수록 이용량이 함께 늘어나는 소프트웨어인지 따지는 ‘옥석 가리기’가 심화할 것으로 보인다.

이경전 경희대 빅데이터응용학과 교수는 “소프트웨어의 기능 중 현재 AI가 대체할 수 있는 것은 극히 일부”라며 “AI 기업도 소프트웨어 기업을 영업망으로 사용하면서 ‘사스’와 AI가 대체재가 아니라 보완재 역할을 하고 있지만 향후 AI 에이전트가 고도화되면 상황이 달라질 수도 있다”이라고 말했다.