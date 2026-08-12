노동장관 “나쁜 일자리로 가능한 혁신 없어…장시간 노동으로 중국 못 이긴다”

국회 기후에너지환경노동위원회 업무보고

김영훈 고용노동부 장관이 서남권 반도체 클러스터 등 ‘메가특구’ 내 연구개발 인력에 대한 주 52시간 근로제 예외 적용 방안을 두고 “나쁜 일자리로 가능한 혁신은 없다”며 장시간 노동에 반대하는 소신을 밝혔다.

김 장관은 12일 국회 기후에너지환경노동위원회 전체회의에서 “중국의 추격을 따돌릴 수 있는 방법은 우수한 인재”라며 “우수한 인재들을 지속 가능한 혁신 동력으로 확보하기 위해 노동기본권도 필요한 것”이라고 말했다. 연구개발 인력의 노동시간을 늘리는 방식으로는 중국과의 반도체 경쟁에서 이길 수 없다는 취지로 풀이된다.

정부는 서남권 반도체 클러스터 등 3대 메가프로젝트를 지원하기 위한 메가특구특별법(가칭) 제정을 추진하고 있다. 상위 3% 고소득 연구개발 인력에게 주 52시간 상한과 연장·야간·휴일근로수당을 적용하지 않는 ‘화이트칼라 이그젬션(면제)’과 기간제 근로자 사용 기간 연장, 파견 업종 확대 등이 검토되고 있다.

김 장관은 이날 초반에는 “기업 생산성과 노동기본권을 어떻게 조화할 수 있을지 고민하겠다”며 신중한 태도를 보였다. 그러나 여야 의원들의 질의가 이어지자 “연구개발은 수량적인 것보다 창의력과 혁신이 더 중요하다고 생각한다”며 “노동기본권을 보장하고 창의력을 높이는 것이 기업의 혁신과 무관하지 않고, 지속 가능한 혁신을 위해서도 필요하다”고 말했다.

김 장관은 “연구개발 분야는 특별연장근로제가 있기 때문에 다른 방식으로도 유연근무가 가능하다”며 현행 제도로도 근로시간을 늘릴 수 있다고 밝혔다. 반도체 연구개발 분야는 특별연장근로를 통해 첫 3개월은 주 64시간, 이후 3개월은 주 60시간까지 일할 수 있다. 그러나 이용우 더불어민주당 의원실에 따르면 지난해 3월 제도 확대 이후 6개월을 신청한 사례는 전체 62건 가운데 4건(6.4%)에 그쳤다.

김 장관은 “나쁜 일자리로 가능한 혁신은 없다고 생각한다”며 “좋은 일자리를 만들어내는 것이 대한민국이 나아가야 할 길”이라고 말했다. 김정관 산업통상부 장관이 중국의 장시간 노동 관행인 ‘996 근무제’를 거론하며 노동시간 특례 필요성을 주장한 데 대해서도 “양적 (근로시간)으로 승부를 볼 것 같으면 중국을 이길 나라가 없다”며 “대한민국의 가장 큰 장점인 창조력을 배가시키고 청년들이 꿈을 마음껏 펼칠 수 있는 노동조건을 만들어야 큰 나라와 맞서 이길 수 있다”고 말했다.