“시민의견 수렴없는 전남광주 5개 구 시 전환 만대···공론화부터”

전남광주시민사회, 시 전환 추진 반대 표명

전남광주지역 시민사회가 기존 광주지역 5개 자치구의 자치 시 전환 추진에 대해 “공론화와 주민투표를 먼저 거쳐야 한다”며 반박하고 나섰다.

27개 시민사회단체가 참여하고 있는 광주시민단체협의회는 12일 입장문을 내고 “시민 공론 없는 섣부른 일반 시 전환 추진에 대해 5개 구청장과 양부남 의원을 비판한다”고 밝혔다.

이 단체는 “마땅히 시민이 결정해야 할 사항인 자치구의 시 전환 문제를 충분한 시민 공론의 기회조차 박탈한 채 졸속으로 추진하고 있다”면서 “섣부르고 비민주적인 정책 결정으로 시민 권리를 박탈하고 삶을 위험에 빠뜨리고 있다”고 지적했다.

시민단체협의회는 인위적 행정 개편은 대도시 행정 체계가 자리 잡은 기존 광주시 권역에 행정 비효율을 초래하며 시민들의 삶을 위협할 가능성이 존재한다고 밝혔다.

일반 시로 전환하면 세수가 일부 증가하지만 지출해야 할 비용이 세수보다 훨씬 큰 폭으로 증가한다고도 지적했다.

이 단체는 “준비 안 된 시 전환은 전남광주통합시의 성장 거점을 해체하는 일이며, 민주주의 심장 도시로서의 정체성과 브랜드 파워를 해체하는 폭거”라고 주장했다.

이어 “5개 구의 시 전환이라는 행정 체계 개편은 시민의 충분한 공론이라는 민주적 의사 결정의 토대 위에서 선택되어야 한다”면서 “5개 구의 시 전환 법안을 폐기하라”고 요구했다.

참여자치21도 입장문을 내고 “5개 구의 시 전환은 단순한 명칭 변경이 아니라 전환에 따른 장단점 분석과 치열한 논쟁, 지역민의 의견 수렴 절차와 동의가 필요한 문제”라고 지적했다.

이 단체는 “어떠한 설명이나 과정 없이 졸속으로 추진되고 있는 5개 자치구의 시 전환에 대해 깊은 유감과 우려를 표명한다”면서 “다양한 공론장을 거쳐야 하며 최종적으로 주민투표로 결정되어야 한다”고 주장했다.

한편 양 의원과 기존 광주 지역 5개 구청장은 ‘전남광주시 특별법’ 개정을 통해 자치구를 시로 전환하는 방안을 추진하고 있다. 동구와 서구, 남구, 북구, 광산구를 동광주시, 서광주시, 남광주시, 북광주시, 광산시로 전환하는 내용이다.

이들은 통합 이후 기존 전남 지역 22개 시군에 비해 광주 지역 5개 자치구가 정부로부터 보통교부세를 받지 못하는 등 재정권과 자치권에서 상대적으로 제약을 받고 있다고 주장한다.