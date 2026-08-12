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‘메가특구 52시간제 예외’ 엇갈린 상임위…산자중기위 “논의할 때” 기후노동위 “국정기조 상충”

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본문 요약

이재명 대통령이 연내 입법을 언급한 메가특구특별법에서 연구·개발 노동자에게 주52시간제 예외를 적용할지를 두고 12일 국회 상임위원회 범여권 의원 간 입장이 엇갈렸다.

이용우 민주당 의원은 김영훈 노동부 장관에게 "삼성전자, SK하이닉스의 특별연장근로 신청 평균 주 노동시간이 50시간을 넘지 않는다"며 "현행 제도로도 반도체 기업은 큰 성과를 내고 있는데, 장시간 노동이라는 오명 국가를 벗어나자는 이재명 정부 국정 기조에 상충하는 흐름"이라고 말했다.

박정 민주당 의원도 "주 52시간제 때문에 중단·지연된 R&D 프로젝트의 수, 예외 조항 적용 시 생산성 향상 예상치가 나온 게 있나"라며 "산업에서 큰 효과가 있다면 해야겠지만 조사해서 효과가 없다면 하지 않아야 한다"고 말했다.

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‘메가특구 52시간제 예외’ 엇갈린 상임위…산자중기위 “논의할 때” 기후노동위 “국정기조 상충”

입력 2026.08.12 17:39

  • 강한들 기자

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김정호 국회 기후에너지환경노동위원회 위원장이 12일 기후노동위 전체회의에서 개회를 선언하고 있다. 연합뉴스

김정호 국회 기후에너지환경노동위원회 위원장이 12일 기후노동위 전체회의에서 개회를 선언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 연내 입법을 언급한 메가특구특별법에서 연구·개발(R&D) 노동자에게 주52시간제 예외를 적용할지를 두고 12일 국회 상임위원회 범여권 의원 간 입장이 엇갈렸다. 기후에너지환경노동위원회(기후노동위)에서는 주52시간제 예외 적용은 부적절하다는 지적이 주로 나왔고, 산업통상자원중소벤처기업위원회(산자중기위)에서는 예외도 검토할 수 있으나 노동계·산업계와 충분히 논의해달라는 의견이 제기됐다.

기후노동위와 산자중기위는 이날 각각 전체회의를 열고 고용노동부, 산업통상부의 업무보고를 받았다.

기후노동위에서는 R&D 분야에서는 52시간제 예외 조항이 필요하지 않고, 생산성 향상에도 도움이 되지 않을 것이란 지적이 나왔다. 이용우 민주당 의원은 김영훈 노동부 장관에게 “삼성전자, SK하이닉스의 특별연장근로 신청 평균 주 노동시간이 50시간을 넘지 않는다”며 “현행 제도로도 반도체 기업은 큰 성과를 내고 있는데, (예외 조항 검토는) 장시간 노동이라는 오명 국가를 벗어나자는 이재명 정부 국정 기조에 상충하는 흐름”이라고 말했다.

박정 민주당 의원도 “주 52시간제 때문에 중단·지연된 R&D 프로젝트의 수, 예외 조항 적용 시 생산성 향상 예상치가 나온 게 있나”라며 “산업에서 큰 효과가 있다면 해야겠지만 조사해서 효과가 없다면 하지 않아야 한다”고 말했다.

반면 나경원 국민의힘 의원은 “국민의힘에서 52시간제 예외를 주장했을 때 (여당에서) 노동개악이니 노동 착취니 하면서 얼마나 비판했냐”며 “전 산업에서 연구직의 경우 52시간 예외를 확대해야 한다고 생각한다”고 말했다.

김 장관은 “나쁜 일자리로 가능한 혁신은 없다”며 예외 적용 반대 의견을 재차 피력했다. 그는 “중국의 추격을 따돌릴 수 있는 방법은 우수한 인재”라며 “우수한 인재들을 지속 가능한 혁신 동력으로 확보하기 위해 노동기본권도 필요한 것”이라고 말했다.

산자중기위에서는 새로운 노동 형태가 필요하다는 의견과 예외 조항이 불필요하다는 주장이 맞섰다. 김원이 민주당 의원은 김정관 산업부 장관에게 “반도체 등 새 산업에 맞는 새로운 노동환경, 노동 형태가 필요해지고 있다”며 “강제적으로 하기보다는 산업부와 산업계, 노동계가 만나서 충분하게 대화를 나눠야 하는 단계에 와 있다”고 말했다.

차규근 조국혁신당 의원은 “SK하이닉스에서 특별연장근로제도를 활용할 때 주 60시간 이상 일한 사람은 4명뿐”이라며 “기존 예외 제도로도 충분히 대응할 수 있다”고 말했다.

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