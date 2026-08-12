“스벅 가야지” 외쳤던 그곳서, 배재고 ‘90도 인사 복귀전’···고요한 더그아웃에 “기죽지 마” 응원 소리만

청룡기 논란의 경기 후…1개월 출전 정지 징계 봉황대기 고교야구 1회전으로 정식 대회 복귀 전광판엔 ‘지역비하 OUT’ ‘상대조롱 OUT’ 송출 3루쪽 관중석에 걸린 배재학당 총동창회 현수막 ‘크고자 하거든 남을 섬기라’ 메시지 눈길

경기 시작을 앞둔 서울 목동구장 3루 쪽 관중석에서는 “배재고 기죽지 마” “배재고 파이팅”이라는 응원이 간간이 터져 나왔다. 그라운드에서는 배재고 선수들이 짧은 미팅을 마친 뒤 힘차게 파이팅을 외쳤다. 그러나 한 달 반 전 같은 장소에서 문제가 됐던 조롱성 구호는 들리지 않았다.

5·18 민주화운동 폄훼 논란으로 징계를 받았던 배재고 야구부가 12일 제54회 봉황대기 전국고교야구대회 인천고와의 1회전을 통해 정식 대회에 복귀했다.

경기 전부터 분위기는 조심스러웠다. 전광판에는 ‘상대조롱 OUT’ ‘지역비하 OUT’ ‘역사조롱 OUT’ ‘혐오표현 OUT’이라는 문구가 차례로 송출됐다. 배재고가 사용하는 3루 쪽 관중석에는 ‘크고자 하거든 남을 섬기라’는 문구가 적힌 배재학당 총동창회 명의의 현수막도 걸렸다.

배재고 선수단은 경기 시작 5분 전쯤 그라운드에 모여 짧게 미팅했다. 인천고 선수단과 인사를 마친 뒤 상대 선수들이 더그아웃으로 들어가자 배재고 코치진과 선수들은 관중석을 향해 일렬로 섰다. 이어 모자를 벗고 허리를 90도로 숙여 인사했다. 관중석에서는 박수가 나왔다.

경기가 시작된 뒤에도 배재고 더그아웃 분위기는 이전과 달랐다. 선수들은 더그아웃 앞에 일렬로 서서 호수비나 안타가 나올 때마다 손뼉을 치며 동료를 격려했다. 간간이 응원가도 불렀지만 상대나 특정 지역을 겨냥한 조롱성 구호는 나오지 않았다.

3루 쪽 관중석 역시 초반에는 다소 경직된 분위기가 느껴졌지만 경기가 진행될수록 응원 소리는 점차 커졌다. 배재고를 응원하러 온 시민들은 선수들의 플레이에 박수를 보내고 “배재고 파이팅”을 외쳤다.

선수단은 이날 경기 시작 약 한 시간 전인 오후 4시쯤 목동구장에 도착했다. 학교 자체 징계로 권오영 감독이 직무정지 상태인 가운데 최선임인 이장환 코치가 임시 감독을 맡아 선수단을 이끌었다. 문제의 구호를 선창해 학교에서 중징계를 받은 선수 2명은 이번 대회에 출전하지 않았다. 구호를 후창해 경징계를 받은 10여 명은 경기에 참가했다.

이 코치는 경기 전 취재진과 만나 “그 사태 이후 지도자들도 마찬가지고 선수들도 반성을 많이 했다. 정말 죄송하게 생각하고 있다”며 “한 달의 징계 기간 동안 저희 나름대로 정말 열심히 준비했다. 좋은 모습으로 인사드리도록 하겠다”고 말했다.

이날 경기가 열린 목동구장은 배재고가 논란을 일으킨 바로 그 장소였다. 배재고는 지난 6월 29일 같은 구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고와의 1회전 도중 ‘스타벅스 가야지’ ‘탱크데이’ 등의 구호를 외쳐 5·18 민주화운동 비하 논란에 휩싸였다.

대한야구소프트볼협회는 배재고의 청룡기 잔여 경기 몰수패와 함께 6개월 출전 정지 징계를 내렸다. 이후 대한체육회 재심을 거쳐 출전 정지 기간이 1개월로 줄었다. 공교롭게도 징계를 마친 뒤 한 달 반 만에 치른 복귀전은 논란이 시작됐던 목동구장에서 열렸다.