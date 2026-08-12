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태극마크 단 조엘진·비웨사

입력 2026.08.12 18:31

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비웨사 다니엘 가사마(왼쪽)와 나마디 조엘진이 지난 5월11일 강원도 정선종합운동장에서 열린 제80회 육상경기선수권대회 남자 100ｍ 준결선을 마치고 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

비웨사 다니엘 가사마(왼쪽)와 나마디 조엘진이 지난 5월11일 강원도 정선종합운동장에서 열린 제80회 육상경기선수권대회 남자 100ｍ 준결선을 마치고 포즈를 취하고 있다. 연합뉴스

한국 육상은 오랫동안 변방에 머물렀다. 마라톤의 황영조·이봉주 선수, 높이뛰기의 우상혁 선수 등을 제외하곤 두각을 드러내지 못했다. 하지만 대표적 불모지이던 트랙 단거리에 변화의 바람이 불고 있다. 그 중심에 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 태극마크를 단 나마디 조엘진(20·예천군청)과 비웨사 다니엘 가사마(23·안산시청)가 있다.

지난해 7월 독일 보훔에서 열린 2025 라인-루르 하계 세계대학경기대회(U대회) 남자 계주 400m에서 한국 대표팀은 38초50의 기록으로 금메달을 목에 걸었다. 한국 육상이 U대회 남자 400m 계주에서 우승한 건 사상 최초다.

2번 주자였던 조엘진은 한국인 어머니와 나이지리아인 아버지 사이에서 태어났다. 멀리뛰기 선수였던 아버지의 DNA를 물려받은 조엘진은 고교 시절부터 고등부 100m 신기록을 갈아치우며 한국 육상 단거리의 기대주로 떠올랐다. 지난 9일에는 일본에서 열린 후지호쿠로쿠 월드 트라이얼 육상대회 남자 100m 예선에서 10초07로 결승선을 통과했다. 뒤바람이 초속 3.2m로 불어 공식 기록으로 인정받진 못했지만, 김국영 선수가 2017년 6월에 세운 한국 기록(10초07)과 같은 기록이었다.

조엘진의 라이벌로 꼽히는 비웨사의 부모는 콩고민주공화국 출신이다. 어머니가 귀화하면서 비웨사도 중학교 3학년 때 ‘한국인’이 됐다. 비웨사는 고교 때인 2020년 여름 육상 입문 1년 반 만에 전국육상경기대회에서 금메달을 따면서 주목을 받았다. 실업팀 입단 뒤 햄스트링 부상을 겪으면서 슬럼프가 찾아왔지만 최근 오뚝이처럼 다시 일어섰다. 지난 4월 100m에서 10초13으로 레이스를 마치며 한국 선수 역대 2위 기록을 세웠다.

두 선수의 등장으로 비인기 종목이던 트랙 단거리가 일거에 주목받고 있다. 스포츠팬들은 아시안게임에서 두 선수가 선의의 경쟁을 펼치면서 10초07의 벽을 허무는 장면을 기대한다. 두 선수는 400m 계주에선 협력을 해야 할 동료이기도 해서 지난해 U대회에 이어 금메달 행진을 이어갈 것이란 기대도 커지고 있다. 한국에서 성장한 두 선수가 펼칠 역주가 이주민에 대한 ‘편견의 벽’을 깨는 계기가 됐으면 한다.

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