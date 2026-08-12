‘하얀거탑’ ‘밀회’ 안판석 감독, 뇌출혈 투병 중 별세…향년 65세

<하얀거탑> <밀회> <밥 잘 사주는 예쁜 누나> 등 수많은 명작 드라마를 남긴 안판석 감독이 별세했다. 향년 65세.

12일 방송가에 따르면 안 감독은 지난달 뇌출혈로 쓰러져 입원 치료를 받아오다 이날 세상을 떠났다.

1961년생인 안 감독은 1987년 MBC 드라마국 PD로 입사 후 1994년 MBC 베스트극장 <사랑의 인사>로 연출가로 데뷔했다. <짝>(1997), <장미와 콩나물>(1999), <아줌마>(2000) 등을 거쳐 2007년 <하얀거탑>으로 한국을 대표하는 드라마 연출가 반열에 올랐다. 대학병원을 배경으로 권력을 향한 인간의 욕망과 조직 내부의 정치학을 치밀하게 그려낸 이 작품은 ‘웰메이드 드라마’ 열풍을 이끌었다.

이후 안 감독은 일상의 이면에 숨은 욕망과 계급 문제를 특유의 세밀한 연출로 파고들었다. <아내의 자격>(2012)은 강남 사교육과 중산층 가족의 균열을, 김희애·유아인 주연의 <밀회>(2014)는 불륜이라는 소재 너머 예술계의 욕망과 위선을 그렸다. 상류층 가족을 블랙코미디로 풍자한 <풍문으로 들었소>(2015)도 호평받았다.

<밥 잘 사주는 예쁜 누나>(2018), <봄밤>(2019)으로 ‘멜로의 거장’이라는 수식어를 얻었다. 2024년 <졸업>에서는 대치동 학원가를 배경으로 사교육 시장의 욕망과 사랑을 함께 들여다봤고, 지난해에는 기업 인수·합병을 소재로 한 <협상의 기술>을 선보이며 건재함을 과시했다.

영화로도 영역을 넓혀 2006년 차승원·조이진 주연의 <국경의 남쪽>을 연출하고 각본을 썼다. 오는 10월 공개를 앞둔 ENA 드라마 <연애박사>의 촬영과 편집까지 마친 상태였던 것으로 전해졌다. <연애박사>는 고인의 유작이 됐다.

빈소는 서울대병원 장례식장에 마련될 예정이다.