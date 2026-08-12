한국에서 ‘아파트’라는 단어의 상징성은 꽤 크다. 단순히 한국의 대표 주거 유형이라는 의미를 넘어 시대의 욕망을 반영하기 때문이다. 가령 지난해 최고의 화제작 중 하나였던 JTBC 드라마 <서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기>는 이른바 ‘성공한 중산층의 기준’으로서 아파트를 그려냈다. 성실한 근속 끝에 쉰 살 넘어 마련한 서울의 자가 아파트는, 주인공 김낙수(류승룡)에게 “인생의 트로피”와도 같았다. 그리고 드라마는 점차 ‘서울’ ‘자가’ ‘대기업’ ‘부장’이라는 김낙수의 타이틀이 하나씩 무너지는 전개를 통해, 중산층의 이상적인 모델하우스로서 기능하던 아파트의 한 시대가 저물었음을 풍자한다.



아파트에 담긴 시대의 욕망과 그 변화를 엿볼 수 있는 좀 더 직관적인 예시도 있다. 제목 자체가 <아파트>인 두 편의 드라마 얘기다. 한 편은 1995년 MBC에서 방영된 주말드라마, 또 한 편은 지난달 11일 방영을 시작한 JTBC 토일드라마다.



서울의 한 서민 아파트를 배경으로 한 1995년 작 <아파트>는 네 가정의 이야기를 중심으로 한 코믹 홈드라마다. 전형적인 중산층 가정, 퇴직 세대 가정, 신세대 신혼부부 가정, 그리고 싱글 여성들의 공동 주거 가정이 주요 가구 형태로 등장한다. 이전 시대의 홈드라마에서 주로 묘사되는 전통적인 대가족 형태를 벗어나, 다변화하고 있는 가족 구조의 현주소가 현대적 삶의 공간인 아파트를 통해 잘 그려져 있다. 이는 가족 형태의 차이보다 구성원들의 가치관 충돌을 통해 주로 나타난다.



예컨대 퇴직 세대 가정에서 전직 대기업 임원 출신 한범수(오지명)는 엄격하고 권위적인 ‘꼰대’ 가장으로, 엉뚱하고 자유분방한 아들 한판(변우민)과 자주 부딪친다. 세대 갈등의 성격도 있겠지만, 둘의 가치관 차이가 더 강조된다. 같은 세대 동거인인 나홍두(채시라)와 차나리(최진실)도 마찬가지다. 홍두가 일을 중시하는 독립적 성격이라면, 나리는 결혼을 더 중시하는 보수적 성격이다. 여기에 가부장적인 남편에게 피로를 느끼는 전업주부 지경(원미경), 순정(박원숙)의 이야기도 더해진다. 이 시대의 아파트는 전통적인 가족 질서에서 벗어나 자신의 삶을 추구하고자 하는, 다양한 욕망의 집합소에 가깝다.



그런가 하면, 현재 방영 중인 <아파트>는 2000년대 이후 아파트의 브랜드화, 고급화 트렌드를 반영한다. 드라마는 ‘트루밸류 스테이트’라는 이름을 지닌 수도권 신도시의 고급 대단지 아파트를 배경으로 삼는다. 소위 ‘눈먼 돈’이라 불리는 거액의 아파트 장기수선충당금을 노리고 입주자대표 회장직에 도전한 전직 조폭 박해강(지성)이 그곳에 은폐된 비리를 목격하고 타파해가는 것이 중심 줄거리다.



이 작품에서 가장 돋보이는 것은 아파트의 수직적 서열화라는 특성이다. 1995년 작의 복도식 구조와 달리 고층이 강조되는 외관부터가 이를 잘 반영한다. 실제로 트루밸류 스테이트의 최상위 펜트하우스에는 아파트를 둘러싼 모든 비리의 설계자가 거주 중이다. 아파트 커뮤니티 시설 이용을 둘러싸고 불거진 분양 세대와 임대 세대의 갈등 역시 서열화를 잘 보여준다. 겉으로는 ‘소셜 믹스’를 내세우지만, 거주민들 사이에서는 세대의 성격, 평수, 층수, 소유한 차의 브랜드 등 여러 지표를 통해 구별짓기가 일상화되어 있다. 요컨대 JTBC <아파트>는 최고의 ‘밸류’가 오직 자산의 크기인 시대의 욕망을 나타낸다. 불과 30년 사이에 아파트는 고급화되었지만, 구성원들의 욕망은 더욱 납작해졌다.