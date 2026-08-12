*영화 <오디세이>의 스포일러가 있습니다.



맷 데이먼에게는 ‘귀향 전문 배우’라는 농담 섞인 별명이 붙어있다. 2차대전 전장의 복판에서 집으로 돌아가는 병사 역을 맡은 <라이언 일병 구하기>(1998)가 시작이었다. 데이먼은 화성에 낙오했다 지구로 돌아왔고(<마션>·2015), 얼음 행성에 고립됐을 때는 귀향에 실패했다(<인터스텔라>·2014).



크리스토퍼 놀런 감독이 귀향 이야기의 원형인 호메로스의 <오디세이>를 영화화하며 데이먼을 캐스팅한 건 자연스러운 선택이다. 이타카의 왕 오디세우스는 트로이 전쟁에 나선 지 20년이 되도록 고향으로 돌아가지 못했다. 왕이 죽었다고 여긴 구혼자들은 매일 왕궁에 모여 왕비 페넬로페에게 구혼한다면서 흥청망청 먹고 마신다. 손님에 대한 환대를 강조하는 ‘제우스의 법’ 때문에 왕비는 불청객들을 내치지도 못한다. 사실 페넬로페와 아들 텔레마코스 역시 오디세우스의 생존에 확신을 갖지 못한 상태다.



트로이 전쟁서 살아남은 오디세우스

칼립소 섬에서 달콤한 망각의 세월

고향 이타카에선 전쟁 죄의식 직시

현대인의 고향은 장소가 아닌 마음

귀향길의 오디세우스 일행은 인간을 돼지로 만드는 키르케, 사람을 산 채로 잡아먹는 외눈박이 괴물 폴리페무스 등 신과 괴물을 만나 하나씩 죽어나간다. 오직 오디세우스만 살아남아 여신 칼립소(샬리즈 세런)의 섬에 표류한다. 여신이 사는 곳이란 사실이 무색하게 이 공간은 개발되지 않은 열대의 섬처럼 소박하다. 흐트러진 백발에 수염이 덥수룩한 오디세우스는 마치 바닷가에서 유유자적 낚시하는 노인처럼 보인다. 이곳은 나른하고 자족적인 공간이다. 먹고 마실 것이 있고 끝없는 휴식이 있다. 아름다운 여신이라는 파트너도 있다. 노화와 질병과 죽음은 없다.



원작에서 칼립소는 오디세우스를 적극적으로 붙잡는다. 칼립소라는 이름에 ‘감추다’(kalypto)라는 어근이 있는 데서 알 수 있듯, 여신은 세상으로부터 오디세우스를 감추고 자신의 남편으로 삼는다. 오디세우스는 바닷가에서 고향을 그리워하며 눈물을 흘리지만, 어쩔 수 없이 섬에 머문다.



영화의 뉘앙스는 미묘하게 다르다. 오디세우스는 몸을 회복하는 과정에서 기억을 잃은 뒤 귀향의 의지마저 놓은 것처럼 묘사된다. 정말 오디세우스는 귀향을 망설이는 걸까.



몇년 전 귀향했다가 아내에게 살해당한 아가멤논은 망자의 몸으로 오디세우스에게 나타나 귀향의 위험성을 경고한다. 이타카의 상황을 모르니 귀향한다 해도 참전 이전의 삶을 회복할지 알 수 없다. 오디세우스를 따라 참전한 병사들이 모두 죽었으니, 지휘관으로서 유족들에게 면목도 없다.



무엇보다 오디세우스의 발길을 붙드는 것은 전쟁에 대한 죄책감이다. 오디세우스의 여정에는 아테나 여신(젠데이아)이 환영처럼 출몰한다. 내용이 익히 알려진 영화 <오디세이>에서 유일한 반전이라 할 만한 것은 아테나의 얼굴이 희랍군에게 살해당한 트로이 사제와 같다는 점이다. 아테나는 오디세우스의 영광이자 죄의식이었다.



오디세우스가 계획한 트로이 목마 작전에는 몇가지 윤리적 문제점이 있었다. 오디세우스는 작전의 완벽한 성공을 위해 병사 시논을 속여 희생시켰다. 시논은 부유한 도련님 대신 징집된 가난한 소년병이었다. 오디세우스는 적군의 선물인 목마를 호의로 생각하도록 트로이인을 속였다. 환대를 신성한 의무로 여기는 ‘제우스의 법’을 이용해 민간인까지 살육한 것이다. 트로이 전쟁은 명목상 승전이지만, 실제로는 학살이었다.



칼립소의 섬이 달콤한 망각과 나른한 휴식을 제공한다면, 고향 이타카는 쓰디쓴 죄의식과 막중한 책임감을 떠안긴다. 오디세우스는 칼립소의 섬에서 깨지 않아야 좋은 아름다운 꿈을 꾸었다. 꿈속에만 머무는 이를 영웅이라 부를 수는 없다. 영웅은 깨어나서 자신의 삶을 직시해야 한다.



귀향한 영화 속 오디세우스는 아들에게 왕위를 넘긴 뒤 먼저 죽은 동료의 넋을 달래기 위해 페넬로페와 함께 먼 길을 떠난다. 이는 표면적으로는 진혼이고, 내면적으로는 속죄다.



나고 자란 곳에서 죽기가 쉽지 않은 시대에 고향이란 무엇인가. 현대의 고향이란 장소가 아니라 마음이다. 오디세우스는 영웅이라 귀향한 것이 아니라, 귀향했기에 영웅이었다.