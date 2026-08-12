“이 책만 마감하면 다 때려치운다.” 만화 편집자 김해인의 새로 나온 에세이 <펀치>의 첫 문장이다. 놀라운 박력. 과연 만화 편집자인가.



인문학 편집자에게서는 이런 문장을 본 적이 없다. 대다수 책이 좋다, 책 만드는 직업이 좋다고 쓴다. 때려치운다는 생각이야 한 번이고 안 해봤겠냐마는 글쓰기에 들여오지 않는다.



최근 신국판 512쪽에 달하는 철학책을 만들면서 이 책만 마감하면 다 때려치운다는 생각을 품었다. 책이 출간되자 거칠어졌던 심성은 부드러워졌다. 그리고 판매부수를 확인하는 나날이 시작되었다.



편집자들은 잘나가는 책에 약하다. 조직의 매출 압박이기도 하고 계속 찍는 책을 내고 싶은 야망이기도 하다. 온라인서점 판매지수를 보며 부화뇌동한다. 독자가 이 책을 왜 찾을까. 자신의 판단을 보류하면서 이유를 찾으려고 든다.



판매지수의 잔인한 점은 숫자의 객관성 이상이다. 이건 별로인데, 했던 책이 예상을 상회하게 잘나갈 때 괴롭다. 이럴 때는 독서 인구가 줄고 있다는 일반적인 설명이 소용없어진다. 그냥 내가 잘나가는 책을 못 만드는 사람이 된다.



물류 회사와 제작처 여름휴가가 끝나면 보통 밀린 책 주문이 늘어난다. 그런데 올여름에는 주문이 미미했다고 한다. 출판마케팅연구소 한기호에 따르면 7월 말에서 8월 초 물류 회사에 들어온 주문이 바닥을 찍었다는 것이다. 회사에서는 논픽션 시장이 위기라고 진단하고 있다.



유튜브 도서광고 단가를 알아보다가 삼일 동안 심란했다. 한국인이 가장 오래 머무르는 온라인 공간에 책을 널리 노출하는 것은 필요한 일이다. 그럼에도 책과 영상의 비용이 크게 비대칭적이라고 느꼈다. 비밀은 이쪽의 판매부수에 있지만 그랬다.



사람들의 읽기 경험이 요동치는 가운데 ‘캐릭터 챗봇’ 시장 성장세가 강하다. 캐릭터 챗봇은 사용자와 캐릭터가 대화하도록 설계된 인공지능(AI) 서비스다. ‘철벽남 형사 ○○○와 대화하기’ ‘일진녀 □□과 대화하기’ 같은 광고가 요즘 자주 보이는데, 한 시장 조사에서는 이 시장이 가까운 10년간 30%대 성장률을 기록할 것이라 내다봤다.



캐릭터 챗봇 경험담을 들려주는 만화평론가 조경숙은 대화의 몰입이 엄청나서 벗어나기가 어려웠다고 말한다. “내가 원하는 감정을 느낄 때까지 서사를 계속 수정할 수 있다는 점에서 이 콘텐츠는 기존 이야기 소비 방식과 전혀 다른 중독성을 갖는다.”



그나마 보던 책도 안 보게 될까봐 새로운 매체는 건드리지 않는 나는 독서광, 활자중독 같은 말은 먼 옛일 같다. 그렇지만 조경숙이 말하는 중독성을 이해한다. 그것은 이야기 소비와 생산이 같이 가는 재미다. 원하는 책을 만들 때까지 원고를 계속 수정하고 있는 나도 책 생산에 중독되어 있다.



베스트셀러 일본 만화를 만든 편집자 김해인은 한국의 출판만화를 더 멀리 가게 하는 것이 꿈이라고 쓴다. 잘 팔기와 개척하기 양쪽을 놓지 않다니 정말 만화 주인공같이 힘이 세다. 인문학은 만화, 유튜브, 챗봇 무엇이 와도 패배하지만, 뭔가 이해해야 할 때 이곳으로 되돌아오는 것 또한 사실이다. 우리도 우리의 밭을 갈아야겠다.