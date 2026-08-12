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파초와 늦여름

입력 2026.08.12 20:06

수정 2026.08.12 20:08

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  • 임의진 시인

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[임의진의 시골편지]파초와 늦여름

심장병 환자를 돕기 위한 캠페인의 주제가로 ‘파초’란 노래가 있었다. 쌍둥이 듀엣 ‘수와 진’이 불러 히트를 쳤지. 가사를 쓴 이건우 선생은 쌍둥이 형제가 군대 가기 전에 만났는데 하도 씩씩해서 담에 만나면 좋은 노랠 하나 줘야겠다 별렀대. 이후 명동성당 길에서 심장병 어린이 돕기 가두 모금공연을 하던 수와 진을 만나자 당장 ‘파초’를 지어 건넸대. “불꽃처럼 살아야 해. 오늘도 어제처럼 저 들판의 풀잎처럼 우린 쓰러지지 말아야 해. 모르는 사람들을 아끼고 사랑하며 행여나 돌아서서 우리 미워하지 말아야 해. 하늘이 내 이름을 부르는 그날까지 순하고 아름답게 오늘을 살아야 해.”

요새 아이돌 앳된 남성 가수들을 보면 얼굴이 다 비스무리 닮았다. 다섯 쌍둥이인가 여섯 쌍둥이인가. 얼굴 말고 마음씨도 고와서 ‘수와 진’처럼 그늘진 자리를 살펴볼 줄 알았으면 좋겠어. 장애를 가진 이웃들을 노래로, 또 물심양면 보살피는 가수들이 많았으면 좋겠다.

내 집에도 파초 한 그루 있었지. 여름마다 그늘을 드리우며 울창했지. 언젠가 겨울에 한파가 닥쳐 뿌리째 얼어 죽고 말았다. 톱밥을 구해 덮어주고 부산을 떨었는데도 말이야. 파초가 아닌 바나나 나무도 충분히 살 것 같은 요새 여름 날씨. 겨울 추위와 여름 더위가 참말 극단적이다.

엊그제 조계종 한 절집에 특별한 강좌가 있어 갔는데, 뉘집 담장 안쪽에 파초가 울창해 탐이 나더라. 탐심도 죄라던가. 그간 교회에다가 너무 많은 죄를 쏟아낸 거 같아서리 이번엔 절집에서 참회했다. 파초 욕심도 버렸다. 키우다 또 죽일까봐.

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