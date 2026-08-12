U-17 여 배구, 알제리 완파 ‘5전 전승’ 세계선수권 16강

대만·이탈리아 등 꺾고 조 1위로 손서연 5경기 97점 ‘득점 2위’에

17세 이하(U-17) 여자배구대표팀이 2026 국제배구연맹(FIVB) U-17 여자 세계선수권대회 조별리그에서 5전 전승을 거두고 조 1위로 16강에 진출했다.



이승여 감독이 이끄는 대표팀은 12일 칠레 로스안데스에서 열린 대회 조별리그 D조 5차전에서 알제리를 세트 스코어 3-0(25-10 25-17 25-18)으로 완파했다.



중고교 선수로 구성된 한국은 푸에르토리코, 대만, 이탈리아, 도미니카공화국에 이어 알제리까지 차례로 꺾으며 5승 무패, 승점 15점으로 조 1위를 차지했다. 대표팀은 13일 오전 9시 B조 4위 필리핀과 16강전을 치른다.



알제리전은 일방적인 흐름으로 진행됐다. 한국은 1세트 초반 상대의 불안한 수비를 틈타 8연속 득점하며 일찌감치 승기를 잡았다.



주포 손서연(선명여고)이 1세트에서만 6점을 올린 가운데 한국은 25-10으로 첫 세트를 가져왔다.



한국은 2세트에서는 손서연에게 휴식을 주는 등 주전 선수들의 체력 안배에도 나섰다. 초반 8-9로 뒤졌지만 이후 5연속 득점으로 경기를 뒤집었고, 리드를 끝까지 지키며 25-17로 세트를 마무리했다.



3세트에서는 15-15로 맞선 상황에서 장수인(경남여고)의 블로킹을 시작으로 상대 공격 범실과 문티아라(경남여고)의 오픈 공격 등을 묶어 4연속 득점하며 승기를 잡았다. 한국은 3세트마저 25-18로 따내며 무실세트 승리를 완성했다.



3세트를 모두 뛴 장수인은 13득점으로 팀 내 최다 득점을 기록했고, 어민서(한봄고)가 12득점으로 힘을 보탰다.



손서연은 이날 1세트만 뛰고도 6점을 추가했다. 손서연은 이번 대회 조별리그 5경기에서 총 97점을 올려 전체 득점 2위를 달리고 있다.

