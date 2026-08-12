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첫 만남 10년·약혼 공개 1년 만에…호날두 ‘결혼 골인’

입력 2026.08.12 20:18

수정 2026.08.12 20:20

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오랜 연인 조지나 로드리게스와

포르투갈 휴양도시에서 식 올려

둘 사이 2명 등 5명 자녀와 함께

첫 만남 10년·약혼 공개 1년 만에…호날두 ‘결혼 골인’

세계적인 축구 스타 크리스티아누 호날두(41·알 나스르)가 오랜 연인 조지나 로드리게스(32)와 결혼했다.

로이터통신 등 외신은 호날두 측 관계자의 말을 인용해 두 사람이 11일 포르투갈 휴양도시 카스카이스에서 결혼식을 올렸다고 보도했다. 세계적인 스타 커플의 결혼식치고는 비교적 소박했다. 민사 결혼식 형태로 진행됐으며 다섯 자녀가 함께한 가운데 가족과 가까운 지인들만 참석한 비공개 행사였다.

두 사람은 결혼 소식도 간단하게 알렸다. 호날두와 로드리게스는 공동 소셜미디어에 결혼반지를 낀 두 사람의 손을 나란히 찍은 사진과 함께 “C♥G”라는 짧은 문구를 남겼다. 크리스티아누(Cristiano)의 C와 조지나(Georgina)의 G를 하트로 연결한 표현이다.

결혼 날짜에도 의미가 있다. 로드리게스가 약혼 사실을 공개한 것은 정확히 1년 전인 2025년 8월11일이었다. 당시 그는 호날두의 손 위에 자신의 손을 올려놓고 거대한 다이아몬드 반지를 보여주는 사진과 함께 “그래요. 이번 생에서도, 모든 생에서도”라는 취지의 글을 남겼다.

크리스티아누 호날두가 지난해 8월11일 조지나 로드리게스와 약혼한 뒤 찍은 사진(왼쪽). 위 사진은 11일 결혼반지를 끼고 손을 포갠 장면.호날두 인스타그램

크리스티아누 호날두가 지난해 8월11일 조지나 로드리게스와 약혼한 뒤 찍은 사진(왼쪽). 위 사진은 11일 결혼반지를 끼고 손을 포갠 장면.
호날두 인스타그램

약혼반지도 세계적인 화제를 모았다. 보그 아라비아가 보석 전문가에게 분석을 의뢰한 결과 중앙의 타원형 다이아몬드는 22~30캐럿, 양옆의 다이아몬드까지 포함한 전체 무게는 약 37캐럿으로 추정됐다. 반지의 가치는 전문가에 따라 최대 500만달러에 이르는 것으로 평가됐다. 두 사람은 약혼 발표로부터 정확히 1년 뒤인 2026년 8월11일 부부가 됐다.

호날두와 로드리게스는 2016년 스페인 마드리드의 구찌 매장에서 처음 만났다. 당시 로드리게스는 매장 판매 직원으로 일하고 있었고, 이후 두 사람은 연인 관계로 발전했다.

로드리게스는 호날두가 레알 마드리드를 떠나 유벤투스와 맨체스터 유나이티드, 사우디아라비아 알 나스르로 옮기는 동안 줄곧 그의 곁을 지켰다. 두 사람은 현재 다섯 자녀를 함께 키우고 있다. 호날두의 기존 자녀인 크리스티아누 주니오르와 쌍둥이 에바·마테오, 두 사람 사이에서 태어난 알라나와 벨라다. 2022년에는 로드리게스가 쌍둥이를 출산할 당시 아들 앙헬을 잃는 아픔도 함께 겪었다.

호날두는 과거 로드리게스의 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈 <아이 엠 조지나(I Am Georgina)>에서 결혼 가능성을 묻는 말에 “언젠가 결혼할 것이라고 1000% 확신한다”면서도 적절한 순간, 이른바 ‘클릭’이 올 때가 있을 것이라는 취지로 말한 바 있다.

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