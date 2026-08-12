조롱 구호 없이·고개 숙이고 ‘돌아온 배재고’

‘크고자 하거든 남을 섬기라’ 야구장 관중석에 걸린 교훈처럼

징계 완화로 한 달 반 만에 경기

봉황대기 인천고와 1회전 치러

경기 전 인사, 관중석 격려 박수

배재고 야구부가 5·18민주화운동 폄훼 논란을 겪은 뒤 처음으로 정식 대회에 참가했다.



배재고는 12일 서울 목동구장에서 제54회 봉황대기 전국고교야구대회 인천고와 1회전을 치렀다. 지난 6월29일 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고와의 1회전 경기 중 ‘스타벅스 가야지’ 등 조롱 구호를 외친 장소가 목동구장이었다. 공교롭게도 한 달 반 만에 복귀한 경기가 같은 장소에서 열렸다.



배재고 야구부 선수단과 코칭스태프는 이날 경기 시작 약 한 시간 전인 오후 4시쯤 목동구장에 도착했다. 최근 학교가 자체적으로 내린 징계에 따라 권오영 야구부 감독은 직무가 정지된 상태다. 대신 최선임 코치인 이장환 코치가 임시 감독으로 선수단을 이끌었다. 문제의 구호를 선창해 학교에서 중징계를 받은 선수 2명도 이번 대회에 출전하지 못했다. 구호를 따라 외쳤다가 경징계를 받은 10여명은 참가했다.



이장환 코치는 경기를 앞두고 취재진과 만나 “그 사태 이후 지도자들도 마찬가지고 선수들도 반성을 많이 했다. 그리고 정말 죄송하게 생각하고 있다”며 “한 달의 징계 기간 저희 나름대로 정말 열심히 많이 준비했다. 좋은 모습으로 인사드리도록 하겠다”고 말했다. 이후 선수단은 차분한 분위기 속에서 짤막한 훈련을 진행했다.



경기에 앞서 전광판에는 배재고 구호 논란을 의식한 주최 측의 ‘상대조롱 OUT’ ‘지역비하 OUT’ ‘역사조롱 OUT’ ‘혐오표현 OUT’ 문구가 송출됐다.



배재고가 쓰는 3루 쪽 관중석에는 ‘크고자 하거든 남을 섬기라’고 쓰인 배재학당 총동창회 명의의 현수막이 걸렸다. 응원차 경기장을 찾은 시민들 사이에서는 경기 시작 전후로 “배재고 기죽지 마” “배재고 파이팅”이라는 외침이 나왔다.



배재고 선수단은 이날 경기 시작 5분 전쯤 그라운드에 모여 짧은 미팅을 하며 파이팅 구호를 외쳤다. 그라운드에서 인천고 선수단과 인사를 나누고 인천고가 더그아웃으로 들어가자 배재고 코치진과 선수단은 관중석을 향해 일렬로 서서 모자를 벗고 허리를 90도 숙여 인사했다. 관중석에서는 박수가 터져 나왔다.



경기 중 배재고 선수단은 더그아웃에 일렬로 서서, 호수비나 안타가 나오면 손뼉을 치며 환호했다. 가끔 응원가를 불렀지만 조롱성 구호는 들리지 않았다. 3루 쪽 관중석에서는 경기 초반 다소 경직된 듯한 분위기가 있었지만 경기를 거듭하면서 환호성이 커졌다.



앞서 배재고는 6월29일 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고와의 1회전 경기 중 ‘스타벅스 가야지’ ‘탱크데이’를 외쳐 5·18민주화운동 비하 논란을 일으켰다. 대한야구소프트볼협회는 배재고의 청룡기 대회 남은 경기 몰수패 처리와 함께 6개월 출전정지 징계를 내렸고 대한체육회의 재심을 통해 징계 기간이 1개월로 축소됐다.

