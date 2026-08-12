미래에셋증권, 2개 분기 연속 순이익 1조 달성

미래에셋증권이 올해 2분기 1조9000억원이 넘는 당기순이익을 내면서 증권업계 최초로 2개 분기 연속 순이익 1조원을 돌파했다.



미래에셋증권은 12일 올해 2분기 연결기준 세전 이익 2조5287억원, 당기순이익 1조9052억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 지난 1분기 대비 각각 86%, 90% 증가한 수치다.



미래에셋증권은 앞서 지난 1분기 업계 최초로 분기 순이익 1조원대를 달성했는데 2분기에도 1조원을 넘긴 것이다. 상반기 기준으로는 당기순이익이 2조9072억원으로 지난해 같은 기간보다 338% 급증했다.



증시 활황으로 거래가 늘어난 영향이 컸다. 매매 중개 수수료 수익이 전 분기 대비 36% 증가한 6256억원을 기록했다. 금융상품 판매 수수료 수익 역시 1310억원으로 지난 1분기(1125억원)를 넘어 역대 최대치를 경신했다. 국내외 총고객자산(AUM)은 지난 1분기보다 124조원 늘어난 784조원으로 집계됐다.



연금 분야의 성장세도 두드러졌다. 지난 6월 말 기준 연금자산은 80조원을 넘었고, 퇴직연금 적립금은 최근 1년간 60% 이상 늘었다.



2분기 해외법인 세전이익은 약 6091억원으로, 미국(37%), 홍콩(35%), 런던(18%), 인도(5%) 등 글로벌 거점에서 고른 성과를 냈다. 전체 연결 세전이익에서 해외법인이 차지하는 비중은 24%로 커졌다.

