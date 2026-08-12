KT, 2분기 영업이익 전년 대비 36% 감소

작년 부동산 수익 기저효과 영향 ‘새 먹거리’ AX 매출은 22% 늘어

KT의 올해 2분기 영업이익이 1년 전보다 36% 감소했다. 지난해 일회성 부동산 수익에 따른 기저효과 때문이다. 다만 본업인 통신업 성장세가 정체된 가운데 인공지능(AI) 전환(AX) 사업이 새 수익원으로 자리 잡는 분위기다.



KT는 올 2분기 연결 기준 매출 6조6799억원, 영업이익 6483억원을 기록했다고 12일 밝혔다.



영업이익은 지난해 같은 기간(1조148억원)보다 36.1% 줄었다. 지난해 2분기에 서울 광진구 이스트폴 복합개발 분양이익 반영에 따른 기저효과다. 다만 시장 전망치(6035억원)보다는 7.4% 높았다. KT는 1분기(4827억원)에 비해서도 영업이익이 34% 늘어 개선세가 뚜렷하다고 전했다.



당기순이익은 4806억원으로 지난해와 비교해 34.5% 축소됐다. 개인정보 침해사고에 따른 과징금(540억원)이 반영됐다.



통신 부문은 성장세가 정체됐다. 무선 서비스 매출은 고객 보답 프로그램 여파로 1.8% 감소했다. 초고속인터넷 매출은 1.1% 늘었지만, 미디어 매출은 광고와 유료 시청(PPV) 부진으로 0.5% 줄었다.



다만 기업 대상 AX 사업이 새 먹거리로 떠오르고 있다. 기업 서비스 전체 매출은 지난해 대형 구축사업이 끝난 기저효과로 감소했지만, AI·클라우드를 아우르는 AX 매출은 22.3% 늘었다. 상반기 금융권에서 AX 사업 22건을 수주했고, 5대 시중은행 중 4곳의 AI 상담 시스템 구축·운영을 맡고 있다.



KT는 AX 매출을 2028년까지 지난해 대비 2배 이상으로 키운다는 목표를 제시했다.

