튀르키예 국영통신 “미·이란, 휴전 연장 합의”···이란은 부인

미국과 이란이 곧 만료되는 60일간의 휴전을 연장하는 데에 합의했다고 튀르키예 국영 아나돌루 통신이 12일(현지시간) 보도했다.

통신은 파키스탄 정부 소식통을 인용해 미국과 이란 양측이 중재국 파키스탄에 휴전 기간 연장을 승인한다고 통보했으며, 오는 17일이 기한인 휴전을 언제까지 이어갈지에 대해서는 계속 협의 중이라고 전했다.

앞서 블룸버그통신은 미국과 이란 간 종전 협상을 중재해 온 파키스탄의 카와자 아시프 국방부 장관이 11일(현지시간) 미국과 이란이 호르무즈 해협과 관련해 “모종의 합의에 가까워졌다”고 밝혔다고 보도한 바 있다. 또 다른 중재국인 카타르의 마제드 모함메드 알안사리 외교부 대변인도 호르무즈 해협 통항에 관한 이란과 오만 간 협상이 상당히 진전됐다고 밝혔다.

하지만 이란 측에서는 이같은 내용을 부인하는 반응이 나오고 있다. 로이터 통신은 한 고위급 이란 관계자가 “이란 관점에서는 휴전을 시작한 날짜가 없으므로, 연장할 것도 없다”고 말했다고 이날 보도했다. 로이터에 따르면 이 관계자는 “이란과 미국 사이에 휴전 연장에 대한 논의는 없다”고 말했다.

이 관계자는 “중재자들을 통해 논의되고 있는 사안 가운데 하나는 미국이 양해각서(MOU)로 복귀해 약속 이행을 위한 구체적인 일정표를 정하는 것”이라며 “이 문제에 대해서는 전혀 진전이 없었다”라고 말했다.

미국과 이란은 지난 6월 17일 종전안을 담은 이슬라마바드 양해각서(MOU)를 체결했다. 이달 16일까지 60일간 호르무즈 해협 재개방 등과 관련한 후속 협상을 이어간다는 내용이었다.

하지만 지난달 미국이 이란에 대한 공습을 재개하자 이란은 이를 MOU 위반으로 규정하고 중동 미군기지 등을 대상으로 보복 공격을 가했다. 이란은 미국이 위반 사항에 대해 배상할 때까지 호르무즈 해협 개방은 불가능하다는 입장이다.