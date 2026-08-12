한화 ‘55조원 AI·우주항공 투자’ 시동

산업 생태계 조성 위해 동남권 3개 국립대학과 지역인재 양성 협약

한화가 인공지능(AI)·우주항공 산업 생태계 조성을 위해 동남권 거점 국립대학과 손잡고 지역인재 양성에 나선다.



한화에어로스페이스, 한화오션, 한화엔진은 12일 경남 창원시 한화에어로스페이스 3사업장에서 경상국립대, 부산대, 국립창원대와 ‘동남권 지역인재 양성 협약’을 체결했다.



한화는 이날 행사가 김동관 한화그룹 수석부회장이 지난달 경남 진주시 ‘영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 밝힌 55조원 규모의 영남권 AI·우주항공 투자 계획의 일환이라고 밝혔다.



김 수석부회장은 당시 “지역인재가 지역에서 배우고, 지역기업이 세계시장에 도전하고, 지역산업이 대한민국의 미래를 이끄는 선순환 구조가 한화가 생각하는 진정한 산업 생태계”라고 말했다.



한화는 지역인재 양성, 협력업체 기술력 제고, 스타트업과 연구기관의 동반성장이라는 세 개 축으로 AI·우주항공 산업 생태계를 조성할 방침이다.



우선 한화는 부산대에 한화 계약학과를 신설하고 연구·개발(R&D) 협력을 확대한다. 경상대와 창원대에는 계약정원제 석사 과정을 운영하고 AI 인재를 집중 육성할 계획이다. 선발된 학생들은 졸업 이후 별도의 절차를 거쳐 한화에어로스페이스, 한화오션, 한화엔진에서 근무하게 된다. 학업 중에는 학자금과 생활보조금을 받고, 인턴 기회도 얻는다.

